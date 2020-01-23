Авторы «Ведьмака» хотели сделать отдельную игру про Цири

Проект должен был стать временным эксклюзивом для PS4.

Студия CD Projekt RED рассматривала возможность создать отельную игру по вселенной «Ведьмака», где главной героиней выступила бы Цири. Об этом в интервью известному польскому YouTube-блогеру Ремигиушу Машиашеку рассказал инсайдер Борис Неспилак.

По словам Неспилака, авторы The Witcher 3: Wild Hunt планировали создать отдельную игру про Цири, которая стала бы временным эксклюзивом для PS4. Слова инсайдера согласуются с недавним интервью для журнала PC Gamer, где сценарист третьего «Ведьмака» Якуб Шамалек рассказал, что разработчики хотели показать прошлое Цири, но не сумели это воплотить должным образом в последней игре. «В The Witcher 3: Wild Hunt не хватило места объяснить настолько сложную историю. Очень жаль. В тот период жизни Цири узнала о своей темной стороне, у нее стали появляться недобрые наклонности. Если бы мы сумели передать это раскаяние, то вышла бы отличная история. Moжeт быть, этo тo, к чeму мы вepнeмcя в будущeм», - говорил Якуб Шамалек.

Последние несколько лет в финансовых отчетах CD Projekt неоднократно всплывала информация о создании еще одного ААА-проекта параллельно с Cyberpunk 2077. Да и сами разработчики говорили, что потратили на трилогию больше десяти лет жизни и им не хотелось бы навсегда прощаться с «Ведьмаком». Но видимо после того, как разработка Cyberpunk 2077 вошла в финальную стадию, на нее были переброшены все ресурсы и создание отельной игры про Цири пришлось отложить.