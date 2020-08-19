В PS Store стартовала новая распродажа со скидками на "Ведьмака" и обновленный Bioshock
12:21, 19 августа 2020Игры
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Акция продлится до 3 сентября.
Игра The Witcher 3 со всеми дополнениями получила скидку в 70% / фото store.playstation.com
В PlayStation Store стартовала новая распродажа. Скидки получили "Ведьмак 3", Bioshock Remastered, Fallout 4 и еще более сотни игр. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.
Самые интересные предложения:
- Destroy All Humans! – 97 грн (скидка 85%)
- We Happy Few – 339 грн (скидка 80%)
- Life Is Strange: Before The Storm (все эпизоды) – 109 грн (скидка 80%)
- Homefront: The Revolution – 129 грн (скидка 80%)
- Borderlands: The Handsome Collection – 299 грн (скидка 75%)
- Assassin's Creed Origins – 499 грн (скидка 73%)
- The Witcher 3: Wild Hunt (GOTY Edition) – 404 грн (скидка 70%)
- Metro Redux – 284 грн (скидка 70%)
- The Evil Within – 194 грн (скидка 70%)
- Batman: Arkham Knight (Premium Edition) – 489 грн (скидка 67%)
- Dying Light – 419 грн (скидка 65%)
- Nioh (Complete Edition) – 443 грн (скидка 63%)
- Far Cry New Dawn – 499 грн (скидка 59%)
- Soulcalibur VI – 649 грн (скидка 56%)
- Devil May Cry 5 (With Red Orbs) – 649 грн (скидка 53%)
- Fallout 4 – 324 грн (скидка 50%)
- Bioshock Remastered – 411 грн (скидка 25%)
- Bioshock 2 Remastered – 411 грн (скидка 25%)
- Injustice 2 – 499 грн (скидка 23%)
Акция продлится до 3 сентября. С полным списком предложений можно ознакомиться на сайте PS Store.
Также в PS Store до 20 августа продолжается летняя распродажа со скидками на GTA V, ремейк Final Fantasy VII и другие игры.
Напомним, в августе подписчики сервиса PlayStation Plus могут получить бесплатно две игры: ремастер шутера Call of Duty: Modern Warfare 2 и веселую соревновательную аркаду Fall Guys: Ultimate Knockout. Она вышла 4 августа и в нее уже сыграло более 8 миллионов человек.
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