Ремейк Final Fantasy VII и GTA V получили скидки в PS Store

Летняя распродажа в PS Store пополнилась новыми играми.

Компания Sony добавила в летнюю распродажу в PS Store более сотни игры. Среди них есть и относительно недавние релизы, как Doom Ethernal и Final Fantasy VII. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

Dishonored (The Complete Collection) – 659 грн (скидка 70%)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (Gold Edition) – 748 грн (скидка 70%)

Just Cause 4 (Golden Edition) – 539 грн (скидка 70%)

Borderlands (GOTY Edition) – 329 грн (скидка 67%)

Overwatch – 659 грн (скидка 67%)

Call of Duty: Black Ops 4 – 659 грн (скидка 67%)

Batman: Arkham Collection – 649 грн (скидка 63%)

Stellaris (Deluxe Edition) – 799 грн (скидка 60%)

Conan Exiles – 599 грн (скидка 60%)

Mutant Year Zero: Road to Eden (Deluxe Edition) – 599 грн (скидка 60%)

Battlefield V (Two Year Edition) – 839 грн (скидка 58%)

GTA V (Premium Online Edition) – 593 грн (скидка 56%)

Middle-earth: Shadow of War – 519 грн (скидка 56%)

Resident Evil 7 (Gold Edition) – 649 грн (скидка 56%)

Uncharted: Lost Legacy – 247 грн (скидка 55%)

Mad Max – 292 грн (скидка 55%)

Doom Eternal (Standard Edition) – 999 грн (скидка 50%)

Fallout 76: Wastelanders (Deluxe Edition) – 1199 грн (скидка 40%)

Monster Hunter World: Iceborne (Digital Deluxe) – 1379 грн (скидка 40%)

The Elder Scrolls Online: Greymoor – 1234 грн (скидка 35%)

Final Fantasy VII Remake – 1319 грн (скидка 34%)

С полным списком предложений можно ознакомиться на сайте PlayStation Store.

Напомним, летняя распродажа в PS Store стартовала 22 июля и продлится до 20 августа. Также в этом месяце подписчики сервиса PlayStation Plus могут получить бесплатно ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, а также кооперативную игру про бег с препятствиями Fall Guys: Ultimate Knockout.

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