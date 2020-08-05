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Ремейк Final Fantasy VII и GTA V получили скидки в PS Store

12:52, 05 августа 2020
Игры
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Ремейк Final Fantasy VII вышел 10 апреля 2020 года на PS4 / фото store.playstation.com

Компания Sony добавила в летнюю распродажу в PS Store более сотни игры. Среди них есть и относительно недавние релизы, как Doom Ethernal и Final Fantasy VII. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

  • Dishonored (The Complete Collection) – 659 грн (скидка 70%)
  • Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (Gold Edition) – 748 грн (скидка 70%)
  • Just Cause 4 (Golden Edition) – 539 грн (скидка 70%)
  • Borderlands (GOTY Edition) – 329 грн (скидка 67%)
  • Overwatch – 659 грн (скидка 67%)
  • Call of Duty: Black Ops 4 – 659 грн (скидка 67%)
  • Batman: Arkham Collection – 649 грн (скидка 63%)
  • Stellaris (Deluxe Edition) – 799 грн (скидка 60%)
  • Conan Exiles – 599 грн (скидка 60%)
  • Mutant Year Zero: Road to Eden (Deluxe Edition) – 599 грн (скидка 60%)
  • Battlefield V (Two Year Edition) – 839 грн (скидка 58%)
  • GTA V (Premium Online Edition) – 593 грн (скидка 56%)
  • Middle-earth: Shadow of War – 519 грн (скидка 56%)
  • Resident Evil 7 (Gold Edition) – 649 грн (скидка 56%)
  • Uncharted: Lost Legacy – 247 грн (скидка 55%)
  • Mad Max – 292 грн (скидка 55%)
  • Doom Eternal (Standard Edition) – 999 грн (скидка 50%)
  • Fallout 76: Wastelanders (Deluxe Edition) – 1199 грн (скидка 40%)
  • Monster Hunter World: Iceborne (Digital Deluxe) – 1379 грн (скидка 40%)
  • The Elder Scrolls Online: Greymoor – 1234 грн (скидка 35%)
  • Final Fantasy VII Remake – 1319 грн (скидка 34%)

С полным списком предложений можно ознакомиться на сайте PlayStation Store.

Напомним, летняя распродажа в PS Store стартовала 22 июля и продлится до 20 августа. Также в этом месяце подписчики сервиса PlayStation Plus могут получить бесплатно ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, а также кооперативную игру про бег с препятствиями Fall Guys: Ultimate Knockout.

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Теги: #PS Store#Doom#GTA#Overwatch