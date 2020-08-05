Ремейк Final Fantasy VII и GTA V получили скидки в PS Store
12:52, 05 августа 2020Игры
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Летняя распродажа в PS Store пополнилась новыми играми.
Ремейк Final Fantasy VII вышел 10 апреля 2020 года на PS4 / фото store.playstation.com
Компания Sony добавила в летнюю распродажу в PS Store более сотни игры. Среди них есть и относительно недавние релизы, как Doom Ethernal и Final Fantasy VII. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.
Самые интересные предложения:
- Dishonored (The Complete Collection) – 659 грн (скидка 70%)
- Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (Gold Edition) – 748 грн (скидка 70%)
- Just Cause 4 (Golden Edition) – 539 грн (скидка 70%)
- Borderlands (GOTY Edition) – 329 грн (скидка 67%)
- Overwatch – 659 грн (скидка 67%)
- Call of Duty: Black Ops 4 – 659 грн (скидка 67%)
- Batman: Arkham Collection – 649 грн (скидка 63%)
- Stellaris (Deluxe Edition) – 799 грн (скидка 60%)
- Conan Exiles – 599 грн (скидка 60%)
- Mutant Year Zero: Road to Eden (Deluxe Edition) – 599 грн (скидка 60%)
- Battlefield V (Two Year Edition) – 839 грн (скидка 58%)
- GTA V (Premium Online Edition) – 593 грн (скидка 56%)
- Middle-earth: Shadow of War – 519 грн (скидка 56%)
- Resident Evil 7 (Gold Edition) – 649 грн (скидка 56%)
- Uncharted: Lost Legacy – 247 грн (скидка 55%)
- Mad Max – 292 грн (скидка 55%)
- Doom Eternal (Standard Edition) – 999 грн (скидка 50%)
- Fallout 76: Wastelanders (Deluxe Edition) – 1199 грн (скидка 40%)
- Monster Hunter World: Iceborne (Digital Deluxe) – 1379 грн (скидка 40%)
- The Elder Scrolls Online: Greymoor – 1234 грн (скидка 35%)
- Final Fantasy VII Remake – 1319 грн (скидка 34%)
С полным списком предложений можно ознакомиться на сайте PlayStation Store.
Напомним, летняя распродажа в PS Store стартовала 22 июля и продлится до 20 августа. Также в этом месяце подписчики сервиса PlayStation Plus могут получить бесплатно ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, а также кооперативную игру про бег с препятствиями Fall Guys: Ultimate Knockout.
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