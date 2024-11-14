Скандальный ремастер Warcraft III: Reforged также получил визуальный апдейт.

На ПК без лишних анонсов внезапно вышли переиздание первых двух частей Warcraft. Обе игры получили ряд графических улучшений и вместе с Warcraft 3: Reforged вошли в сборник Warcraft Battle Chest, который стоит 40 долларов.

В анонсирующем трейлере разработчики показали обновленную графику, нарисованную от руки, переработанный интерфейс и звук. Между оригинальным и обновленным стилями можно переключаться на ходу, подчеркнули в Blizzard.

Одновременно с релизом ремастеров вышло бесплатное обновление 2.0 для скандального ремастера Warcraft 3: Reforged, которое совершенствует локации, интерфейс и освещение, а также возвращает в игру улучшенные классические модели и систему подбора соперников.

Все три культовые стратегии уже доступны на ПК эксклюзивно в магазине Blizzard (Battle.net). Переиздания Warcraft и Warcraft II в отдельности стоят по $9,99.

На днях в Steam состоялся релиз пролога Project Borealis, "фанатского" Half-Life 3, созданного на Unreal Engine 5. Проект бесплатный, но для его запуска требуется лицензионная копия оригинальной Half-Life 2.

Также спустя 14 лет на ПК добралась первая Red Dead Redemption. Правда в Украине цена на игру оказалась одна из самых высоких в мире.

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