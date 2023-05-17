Фанатское развлечение станет официальным.

В World of Warcraft Classic появится новый тип серверов "Хардкор". Его главным отличием станет перманентная смерть персонажа. То есть весь накопленный прогресс теряется в случае гибели.

Как сообщило издание The Gamer, о появлении новых серверов во время прямой трансляции в рамках турнира спидраннеров Hardcore All-Stars сообщил разработчик Джош Гринфилд. А затем появилось подтверждение на официальном аккаунте World of Warcraft в Twitter. Когда именно добавят серверы, и как они будут реализованы, пока неизвестно. Blizzard пообещала раскрыть больше информации в будущем.

Напомним, "Хардкор" — это фанатский режим в World of Warcraft Classic. Пользователи устанавливают себе одноименное приложение, которое накладывает разные ограничения. Перманентная смерть входит в список, но есть и другие сложности. Сюда относятся запрет на торговлю с помощью аукциона, возможность пройти лишь одно подземелье до 60 уровня и так далее.

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В официальной версии "Хардкора" также появится специальная система дуэлей. А еще эти серверы будут отделены от стандартных с сезонной системой обновлений.

Коротко о World of Warcraft

Это одна из самых известных MMORPG на планете. В нее продолжают играть миллионы пользователей, а новые расширения всегда увеличивают популярность проекта — как минимум кратковременно.

В World of Warcraft реализовано много разного контента. Есть полноценные сюжетные линии с заданиями, ежедневные квесты, мировые боссы, подземелья, рейды и многое другое.

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