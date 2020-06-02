Состоялся релиз шутера Valorant

В игру добавили режим Spike Rush и новую локацию.

Сегодня, 2 июня, на ПК состоялся релиз тактического многопользовательского шутера Valorant. Его создали разработчики League of Legends – студия Riot Games.

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На днях компания представила одиннадцатого персонажа игры – им стала героиня по имени Reyna. Также на релизе в шутер добавили новый игровой режим Spike Rush, который рассчитан на короткие сессии. А еще игрокам стала доступна новая локация – карта «Восхождение».

В шутер Valorant можно сыграть бесплатно. Для этого следует перейти на страницу игры.

Трейлер Valorant

Что такое Valorant

Valorant – это тактический многопользовательский условно-бесплатный шутер от первого лица, созданный студией Riot Games. В игре две команды 5 на 5 сражаются между собой до 13 побед в 25 раундах. Победу в раунде приносят как убийства противников, так и успешный подрыв бомбы. На момент релиза игрокам будут доступны 11 персонажей с уникальными навыками и ультимативными способностями. По геймплею Valorant больше похож на CS:GO, но отличается тем, что у персонажей есть различные дополнительные умения, как у героев Overwatch.

Напомним, закрытый бета-тест Valorant стартовал 7 апреля и продлился до 28 мая. В период тестирования в шутер играло около 3 миллионов человек ежедневно. После 28 мая работу серверов игры приостановили для профилактики и подготовки к релизу.

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