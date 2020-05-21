Релиз шутера Valorant состоится 2 июня

Закрытый бета-тест продлится до 28 мая, а потом сервера отключат.

Релиз соревновательного тактического онлайн-шутера Valorant состоится на ПК уже 2 июня.

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Об этом разработчики из студии Riot Games сообщили во время трансляции Summer Game Fest.

Закрытый бета-тест продлится до 28 мая. После этого работу серверов приостановят для профилактики и подготовке к релизу.

Кроме того, в Riot Games пообещали, что с официальным релизом в игру добавят, как минимум одного героя, одну карту, набор скинов, а еще дополнительный игровой режим, который рассчитан на короткие сессии. Подробнее о нем разработчики расскажут позже.

Геймплей Valorant

Что такое Valorant

Valorant – это соревновательный тактический условно-бесплатный шутер от первого лица, созданный студией Riot Games. В игре две команды 5 на 5 сражаются между собой до 13 побед в 25 раундах. Победу в раунде приносят как убийства противников, так и успешный подрыв бомбы. Игрокам доступны 10 персонажей с уникальными навыками и ультимативными способностями. На момент выхода в игре будет 5 локаций. Закрытое бета-тестирование Valorant стартовало 7 апреля.

Напомним, недавно Riot Games выпустила обновление 0.50 для Valorant. Разработчики исправили ошибки игры, улучшили пользовательский интерфейс и карты, а также внесли изменения в баланс оружия и персонажей, включая точность стрельбы на бегу и длительность действий уникальных способностей героев.