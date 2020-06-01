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Riot Games представила нового персонажа для шутера Valorant

10:24, 01 июня 2020
Игры
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Релиз Valorant состоится 2 июня / riotgames.com

Трейлер Reyna

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Согласно описанию, Reyna родом из Мексики. Она стала одиннадцатым героем Valorant и будет доступна игрокам уже в день релиза – 2 июня. Информацию о ее уникальных способностях разработчики не раскрыли.

Также на момент релиза в Valorant добавят еще одну локацию, набор скинов и дополнительный игровой режим, который рассчитан на короткие сессии. Кроме того, аккаунты игроков, которые участвовали в закрытом тестировании, разработчики обнулят.

Что такое Valorant

Valorant – это многопользовательский условно-бесплатный шутер от первого лица, созданный студией Riot Games. В игре две команды 5 на 5 сражаются между собой до 13 побед в 25 раундах. Победу в раунде приносят как убийства противников, так и успешный подрыв бомбы. На момент релиза игрокам будут доступны 11 персонажей с уникальными навыками и ультимативными способностями.

Напомним, закрытый бета-тест Valorant стартовал 7 апреля и продлился до 28 мая. В период тестирования в шутер играло около 3 миллионов человек ежедневно. После 28 мая работу серверов игры приостановили для профилактики и подготовки к релизу.

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