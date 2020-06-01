Riot Games представила нового персонажа для шутера Valorant

Reyna станет одиннадцатым героем игры.

Компания Riot Games представила новую героиню для своего многопользовательского шутера Valorant. Ей стала агент по имени Reyna.

Трейлер Reyna

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Согласно описанию, Reyna родом из Мексики. Она стала одиннадцатым героем Valorant и будет доступна игрокам уже в день релиза – 2 июня. Информацию о ее уникальных способностях разработчики не раскрыли.

Также на момент релиза в Valorant добавят еще одну локацию, набор скинов и дополнительный игровой режим, который рассчитан на короткие сессии. Кроме того, аккаунты игроков, которые участвовали в закрытом тестировании, разработчики обнулят.

Что такое Valorant

Valorant – это многопользовательский условно-бесплатный шутер от первого лица, созданный студией Riot Games. В игре две команды 5 на 5 сражаются между собой до 13 побед в 25 раундах. Победу в раунде приносят как убийства противников, так и успешный подрыв бомбы. На момент релиза игрокам будут доступны 11 персонажей с уникальными навыками и ультимативными способностями.

Напомним, закрытый бета-тест Valorant стартовал 7 апреля и продлился до 28 мая. В период тестирования в шутер играло около 3 миллионов человек ежедневно. После 28 мая работу серверов игры приостановили для профилактики и подготовки к релизу.

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