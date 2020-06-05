Шутер Valorant не выйдет на консоли

Разработчики не уверены, что у них получится правильно перенести игру на Xbox One и PS4.

Шутера Valorant может не выйти на консоли Xbox One и PlayStation 4.

Об этом в интервью порталу GameSpot заявила продюсер игры Анна Донлон.

По словам продюсера, работа над прототипом Valorant для PS4 и Xbox One уже началась, но студия Riot Games еще не уверена в качестве конечного продукта. Если для консолей придется изменить геймплей, то шутер не станут выпускать на этих платформах. Разработчики хотят, чтобы игра ощущалась одинаково как на ПК, так и на приставках. На данном этапе, сотрудники считают, что при переносе шутера на Xbox One и PS4 без изменений не обойтись.

Трейлер Valorant

Что такое Valorant

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Valorant – это тактический многопользовательский условно-бесплатный шутер от первого лица, созданный студией Riot Games. В игре две команды 5 на 5 сражаются между собой до 13 побед в 25 раундах. Победу в раунде приносят как убийства противников, так и успешный подрыв бомбы. Игрокам доступны 11 персонажей с уникальными навыками и ультимативными способностями. По геймплею Valorant больше похож на CS:GO, но отличается тем, что у персонажей есть различные дополнительные умения, как у героев Overwatch.

Напомним, закрытый бета-тест Valorant стартовал 7 апреля и продлился до 28 мая. Игра вышла на ПК 2 июня. На агрегаторе рецензий Metacritic игра получила 80 баллов от критиков и 5,5 балла от пользователей.

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