В World of Tanks стартовал новый режим под названием "Дорога на Берлин"

Игроков ждут бои на трех измененных локациях и абсолютно новой карте.

В массовой многопользовательской онлайн игре World of Tanks стартовал новый игровой режим под названием "Дорога на Берлин". Он посвящен 75-летию окончания Второй Мировой войны в Европе.

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Как сообщили в студии Wargaming, игроков ждут бои против искусственного интеллекта на трех измененных локациях и абсолютно новой карте "Берлин" – ее можно будет открыть в ночь с 8 на 9 мая. Все очки победы на карте "Берлин" будут удвоены.

Пользователям нужно будет вступить в одно из пяти игровых подразделений – три с советской техникой, одно с британской, и одно с американской техникой. Каждое подразделение получит свою эмблему, боевые способности и три среднеуровневые машины. Помимо отражения вражеских атак, игрокам нужно будет захватывать территории противника.

Над режимом активно работала Persha Studia – киевский офис компании Wargaming. "Дорога на Берлин" будет доступна в игре до 18 мая. Игроков ждут внутриигровые награды, включая советский премиальный танк VII уровня, особую медаль и трофейное оборудование.