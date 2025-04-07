Главный герой наконец-то научится нормально прыгать.

FromSoftware наконец-то решила взяться за то, что долгое время было её слабым местом - управление и перемещение персонажа. В своей новой игре The Duskbloods студия делает акцент не только на мрачной атмосфере и необычном лоре, но и на адекватной, живой динамике передвижения.

Главные герои - члены некоего ордена Bloodsworn. Их происхождение окутано мистикой, но суть в том, что они обрели сверхчеловеческие способности благодаря особой крови. Так что теперь ни тебе болота, где персонаж застревает при каждом шаге, ни унылых прыжков через пропасть, теперь у игроков будет доступ к ускоренному бегу, двойным прыжкам и другим видам акробатики, чтобы не чувствовать себя паралитиком в экшене.

Герои - не безликие болванчики, как в большинстве соулс-игр. Здесь каждый персонаж - индивидуальность, со своей историей, стилем боя и оружием. Возможности кастомизации тоже на месте, но в пределах авторского дизайна.

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Интересно и то, что разработчики решили разнообразить боёвку дальнобойным оружием. Учитывая сеттинг, можно ожидать не просто луков и арбалетов, а и что-то более огнестрельное. Всё это создаёт ощущение, что FromSoftware пробует выйти за рамки привычной формулы, не отказываясь при этом от своей фирменной гнетущей эстетики.

Релиз The Duskbloods запланирован на 2026 год. Игра будет эксклюзивом Nintendo Switch 2.

Ранее геймдиректор The Duskbloods Хидетака Миядзаки пообещал, что он не бросит делать одиночные игры, несмотря на свой нынешний интерес к мультиплееру.

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