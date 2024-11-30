На данный момент, Garry's Mod продалась тиражом 25 миллионов копий.

Каждый, кто находится в интернете хотя бы с начала десятых годов, видел причудливые анимации с Хеви из Team Fortress 2 или корчащего рожи G-Man из Half-Life. Песочница Garry's Mod стала одной из визитных карточек Steam, а для многих и причиной впервые воспользоваться магазином Valve.

Но Garry's Mod мог и не поступить в продажу. Недавно игре исполнилось 18 лет, и создатель песочницы Гарри Ньюман поделился, что когда Valve впервые пришла к нему с предложением выпустить свой мод для Half-Life 2 в качестве отдельной игры в Steam, он отказался. Ньюман подумал: ну кто будет платить за это деньги?

Когда Valve впервые высказали идею продавать Garry's Mod в Steam, я сказал 'нет', потому что... 'кто за это заплатит?'.

Как оказалось, много кто. Ньюман поделился, что на данный момент Garry's купили 25 миллионов 560 тысяч 290 человек.

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Кроме Garry's Mod Гарри Ньюман ещё и создал сверхпопулярный многопользовательский выживач Rust. Его купили около 15 миллионов человек.

Ранее Valve рассказала происхождение легендарной фиолетовой шахматной текстуры в играх на Source, которая в том числе стала самым узнаваемым игровым элементом Garry's Mod.

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