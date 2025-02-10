Это скорее превентивная мера, чтобы избежать таких проектов на платформе.

Valve внесла новые правила касательно рекламы в Steam. Согласно обновлённым условиям, платформа разрешает некоторые виды продвижения, но полностью запрещает внутриигровую рекламу как бизнес-модель.

Компания уточняет, что продуктовая интеграция допустима, если она "е нарушает игровой процесс и соответствует контексту игры. Например, логотипы спонсоров на гоночных автомобилях считаются приемлемыми.

Разрешены и кросс-промоакции, но Valve категорически запрещает разработчикам платить за участие в бандлах, за доступ к витрине магазина или за любую другую страницу в Steam. Также допустимо использование платных рекламных кампаний за пределами Steam, если они ведут на страницу игры в магазине.

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Что касается запретов, Valve подчёркивает, что игры не должны использовать рекламные ролики для монетизации, ограничивать доступ к игровому процессу с помощью рекламы или предоставлять внутриигровые бонусы за её просмотр:

"Разработчики не должны использовать платную рекламу как бизнес-модель в своих играх, например, требовать от игроков просмотра или взаимодействия с рекламой, чтобы продолжить играть".

Ранее мы рассказывали, что Steam теперь будет предупреждать, если игры в раннем доступе давно не получали обновлений.

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