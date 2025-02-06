Но на данный момент система ещё требует доработок.

Valve внесла долгожданное улучшение в систему раннего доступа в Steam, добавив предупреждение для игр, которые давно не получали обновлений.

Теперь на странице таких проектов будет размещаться заметное уведомление о том, что "информация и сроки, описанные разработчиками, могут быть устаревшими", а также указана дата последнего обновления. Судя по всему, система активируется после 12 месяцев без обновлений, и уже работает, например, на странице Cavern Kings, где указано, что последний патч вышел восемь лет назад.

Однако система не идеальна. Некоторые игры, такие как Heartbound, продолжают получать обновления на бета-версию, но из-за того, что официальная стабильная версия не менялась более 13 месяцев, они тоже получили предупреждение. Это может вводить игроков в заблуждение, создавая ложное впечатление, что игра заброшена.

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Несмотря на недоработки, нововведение поможет избежать разочарований у игроков, случайно купивших проект, развитие которого давно остановилось. Теперь разработчикам, затянувшим разработку, придется активнее доказывать, что их проект не мертв.

Ранее мы рассказывали, что Kingdom Come: Deliverance 2 стала самой популярной новинкой в Steam, достигнув онлайна в 160 тысяч человек.

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