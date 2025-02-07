Бесплатные выходные продлятся до 10 февраля.

Разработчики хардкорного выживача Green Hell запустили временную акцию в Steam, позволяя игрокам бесплатно опробовать игру.

Выживание в суровых амазонских джунглях с элементами реалистичного симулятора получило 86% положительных отзывов, а теперь доступно всем желающим до 10 февраля.

В Green Hell игрокам предстоит добывать ресурсы, строить укрытия, охотиться, защищаться от хищников и местных аборигенов, а также следить за психическим состоянием своего персонажа.

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Игра предлагает одиночный и кооперативный режимы, позволяя исследовать опасный мир в компании друзей. По механикам и общему настроению игра больше всего похожа на серию The Forest.

Green Hell получила 78 баллов от критиков на Metacritic, а для всех игроков, которые захотят получить игру в свою библиотеку навсегда, сейчас действует скидка 67% и симулятор выживания можно урвать за 108 гривен.

Ранее мы рассказывали, что в Steam вышла ностальгическая инди-адвенчура про дальнее путешествие на машине. Игрок влезет в шкуру молодого человека, который только что купил свой первый автомобиль и решил отправиться на нём на фестиваль на другом конце страны.

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