Скидки получили Hades, Doom Eternal и другие номинанты.

На площадке цифровой дистрибуции Steam началась распродажа в честь церемонии The Game Awards, которая пройдет сегодня, 10 декабря. Скидки получили номинанты как нынешней, так и прошлогодних премий. Распродажа продлится до 14 декабря.

Dishonored 2 – 208 грн (скидка 80%)

Injustice 2 – 139 грн (скидка 80%)

"Ведьмак 3: Дикая Охота" – 161 грн (скидка 70%)

Doom Eternal – 264 грн (скидка 67%)

Street Fighter V – 179 грн (скидка 60%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 719 грн (скидка 60%)

FIFA 21 – 899 грн (скидка 50%)

No Man's Sky – 349 грн (скидка 50%)

Death Stranding – 899 грн (скидка 50%)

XCOM: Chimera Squad – 199 грн (скидка 50%)

Star Wars: Squadrons – 719 грн (скидка 40%)

Disco Elysium – 311 грн (скидка 35%)

Red Dead Redemption 2 – 602 грн (скидка 33%)

DIRT 5 – 489 грн (скидка 30%)

Hades – 263 грн (скидка 20%)

Among Us – 79 грн (скидка 20%)

Fall Guys: Ultimate Knockout – 223 грн (скидка 20%)

Yakuza: Like a Dragon – 639 грн (скидка 20%)

С полным списком предложений можно ознакомиться на странице распродажи.

Напомним, церемония The Game Awards 2020 пройдет в ночь с 10 на 11 декабря. На ней будут отмечены главные достижения игровой индустрии в этом году. Объявлять победителей в различных номинациях будут звезды кино – Киану Ривз, Галь Гадот, Том Холланд, Кристофер Нолан и другие.

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Автор: Сергей Коршунов