Hades и другие игры можно получить по скидкам до 14 декабря / фото Supergiant Games
На площадке цифровой дистрибуции Steam началась распродажа в честь церемонии The Game Awards, которая пройдет сегодня, 10 декабря. Скидки получили номинанты как нынешней, так и прошлогодних премий. Распродажа продлится до 14 декабря.
- Dishonored 2 – 208 грн (скидка 80%)
- Injustice 2 – 139 грн (скидка 80%)
- "Ведьмак 3: Дикая Охота" – 161 грн (скидка 70%)
- Doom Eternal – 264 грн (скидка 67%)
- Street Fighter V – 179 грн (скидка 60%)
- Star Wars Jedi: Fallen Order – 719 грн (скидка 60%)
- FIFA 21 – 899 грн (скидка 50%)
- No Man's Sky – 349 грн (скидка 50%)
- Death Stranding – 899 грн (скидка 50%)
- XCOM: Chimera Squad – 199 грн (скидка 50%)
- Star Wars: Squadrons – 719 грн (скидка 40%)
- Disco Elysium – 311 грн (скидка 35%)
- Red Dead Redemption 2 – 602 грн (скидка 33%)
- DIRT 5 – 489 грн (скидка 30%)
- Hades – 263 грн (скидка 20%)
- Among Us – 79 грн (скидка 20%)
- Fall Guys: Ultimate Knockout – 223 грн (скидка 20%)
- Yakuza: Like a Dragon – 639 грн (скидка 20%)
С полным списком предложений можно ознакомиться на странице распродажи.
Напомним, церемония The Game Awards 2020 пройдет в ночь с 10 на 11 декабря. На ней будут отмечены главные достижения игровой индустрии в этом году. Объявлять победителей в различных номинациях будут звезды кино – Киану Ривз, Галь Гадот, Том Холланд, Кристофер Нолан и другие.