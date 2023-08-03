Украинский шутер станет частью "крупнейшего" стенда Xbox на Gamescom 2023.

На днях прошел слух, что играбельный билд украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 может показаться публике уже в августе. Теперь эта информация подтверждена официально самими разработчиками.

В твиттер-аккаунте "Сталкера" появился новый постер игры с изображением знаменитого Колеса обозрения, являющийся одним из символов как Припяти, так и всей Чернобыльской зоны отчуждения в целом, сталкеров и надписью "До встречи на Gamescom".

Демо S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl будет на стенде Xbox в числе тех проектов, в которые смогут поиграть посетители выставки Gamescom 2023, которая пройдет с 23 по 27 августа. Также Microsoft обещает большие презентации Starfield и Forza Motorsport.

Украинская студия GSC Game World планировала выпустить игру до конца этого года, но последние слухи предполагали, что она задержится как минимум до начала 2024 года. Впрочем, возможно, релиз игры ближе, чем мы думаем.

Напомним, что несколько месяцами ранее россияне "слили" в сеть раннюю сборку игры: студия просит игроков не смотреть и не делиться просочившимися материалами, так как они "могут испортить впечатление от исследования Зоны". Последний официальный показ "Сталкера 2" состоялся в конце декабря 2022 года.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

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