Страх, о котором вы даже не знали. 10 самых необычных хорроров для игры на Хэллоуин

Близится Хэллоуин, а значит — пора выбирать игры-ужастики для прохождения во время праздника. О наиболее популярных из них УНИАН рассказал в прошлом году, и чтобы не повторяться, мы подготовили подборку из десяти самых необычных хорроров. Обещаем, будет страшно.

Иногда людям хочется ощутить страх вкупе с добротной дозой адреналина. Это заставляет организм взбодриться, а когда чувство ужаса проходит, наступает блаженный катарсис. Современные игры в жанре хоррор способны гарантировать такие эмоции, особенно если проходить их в соответствующей атмосфере. Пользователю нужно уединиться, отключить все источники света и вспомнить о том, чего он всегда боялся. После этого погружение в виртуальные ужасы получится насыщенным и незабываемым.

Такой "аттракцион" страха обязательно стоит устроить на Хэллоуин. Сама суть праздника велит пропустить через свои вены коктейль из мрака, страданий и отчаяния. А чтобы добавить развлечению оригинальности, нужно подобрать соответствующие игры. Редакция УНИАН решила подсобить всем читателям в этом деле.

Мы заглянули в пучины жанра и выудили оттуда десять самых необычных хорроров, которые стоит пройти или хотя бы опробовать на Хэллоуин. О большинстве игр из нашей свежей подборки вы наверняка не слышали, так что присоединяйтесь — будет страшно и интересно. Ну а если захочется более популярных ужастиков, то милости просим в наш прошлогодний материал.

10. Phasmophobia

Многопользовательские ужастики не могут вызвать у человека ощущение изоляции и одиночества. Игрок всегда будет находиться в компании других людей и чувствовать их поддержку. По этой причине мы старались избегать таких хорроров, но для Phasmophobia сделали исключение. Проект Kinetic Games умеет напугать, несмотря на свою концепцию командных развлечений. В нем пользователи объединяются в группы по четыре человека и исследуют заброшенные объекты — дома, тюрьмы, лечебницы и так далее. На каждом из уровней присутствует один из двенадцати видов призраков.

Сбор информации о приведении — это главная цель игроков. Они должны читать документы, слушать записи и находить зацепки с помощью разных устройств. При этом пользователям придется постоянно общаться, что обязательно привлечет внимание призрака. Каждый из них реагирует на слова игроков и ведет себя в соответствии со сказанным. Его действия сложно предугадать, и именно это вызывает сильное чувство страха.

9. P.T.

Когда проходишь P.T., то мем о гениальности Хидео Кодзимы внезапно превращается в правду. Японский геймдизайнер создал демоверсию отмененной Silent Hills, которая пугает похлеще большинства полноценных хорроров. Проект посвящен главному герою, который попал во временную петлю в маленькой квартирке. Она состоит из коридора и ванной — доступ в другие комнаты закрыт. Если попытаться покинуть жилье, цикл перезапустится.

Протагонисту нужно решить ряд головоломок, чтобы разорвать петлю и выбраться наружу. Однако сделать это непросто: загадки получились заковыристыми, а давящая атмосфера изоляции мешает думать. Еще и Лиза, призрак беременной женщины, может внезапно появиться перед глазами и вызвать взрыв в области пятой точки. Общая концепция обволакивается качественным звуковым дизайном и постоянной сменой цветовой палитры, которые усиливают таинственное и жуткое настроение в P.T.

8. Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth

Объяснить, почему Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth попала в эту подборку, весьма непросто. С виду она ничем не отличается от других ужастиков с элементами выживания: ходишь, собираешь ресурсы, выполняешь задания и пытаешься не умереть. На базовом уровне все так, но в деталях у проекта соберется ворох особенностей. Игра удивляет необычной атмосферой и заставляет почувствовать себя жертвой в окружении врагов.

Такой антураж вызывает тревогу, которая не отпускает вплоть до финала. Она усиливается благодаря высокой сложности. В Call of Cthulhu всегда не хватает патронов и аптечек, а сохраняться можно только в определенных точках. Это подпитывает напряжение и заставляет еще сильнее трястись при встрече с противниками. А завершающим штрихом стала безумная история в традициях Лавкрафта. Особенности Dark Corners of the Earth сливаются воедино и создают тот самый шарм, который делает хоррор уникальным.

7. Scavenger SV-4

Одиночество. Порой оно может напугать сильнее, чем монстр, который скребется в соседней комнате. Это доказывает Scavenger SV-4, которая рассказывает об исследовании далекой планеты. Игрок в роли главного героя должен дистанционно управлять дроном через интерфейс на экране. Центральная задача в проекте — собрать нужное количество ценных предметов за отведенное время. Если не успеть, то протагонист погибнет от радиации, которая медленно разрушает его корабль.

По описанию можно подумать, что Scavenger SV-4 — это простенькое приключение, но не стоит обманываться. Звуки и пейзажи далекой планеты вызывают жуткое ощущение дискомфорта. Когда исследуешь территорию через черно-белый экран дрона, постоянно ждешь какой-то подставы. Чувство неизвестности медленно залезает под кожу и постепенно расползается по всему телу. После этого любая помеха в трансляции или порыв ветра начинают пугать сильнее, чем скримеры.

6. Killer Frequency

Ночной радиоведущий — интересная профессия. Особенно когда приходится принимать звонки от людей, попавших в беду. В такой ситуации игрок окажется при прохождении короткого хоррора Killer Frequency. Его можно завершить за час, но все это время будет очень напряженным и насыщенным. Геймплей в игре сводится к исследованию помещений, поискам зацепок и решению загадок.

Пользователю нужно помочь несчастным, которые обратились на радиостанцию. Их истории одновременно интригуют и вызывают потоки холодного пота на спине. А ощущение одиночества и постоянная нехватка времени выкручивают тумблер с напряжением на максимум. В результате игрок испытает настолько сильную смесь страха и волнения, что возникнет желание резко выйти на свежий воздух.

5. Lone Survivor

Представьте себе двухмерную смесь Resident Evil и Silent Hill в оболочке из очень разношерстного саундтрека и пиксельной графики. Примерно такой ощущается Lone Survivor при первом знакомстве, но этот вывод слишком поверхностный. Разработчик-одиночка Джаспер Бирн сумел создать хоррор контрастов, где главной особенностью стала смена настроения.

Игра обладает простой завязкой — протагонист в маске должен бежать из пораженного болезнью города. По пути ему придется посетить немало мрачных мест и столкнуться с монстрами. Однако страх — лишь одно из чувств, которые вызывает Lone Survivor. Проект также погружает в депрессию, тревогу и даже паническую радость. Он устраивает эмоциональные качели на фоне жуткого антуража, и это невероятно подкупает.

4. Anatomy

Anatomy длится даже меньше, чем Killer Frequency — всего полчаса. Но какая же в ней густая и необычная атмосфера. Игрок побывает в загородном доме, где ему нужно будет искать и слушать кассетные записи. Это весь геймплей, который реализован в проекте. Более того, в Anatomy отсутствуют скримеры.

Есть лишь тишина, нарастающая клаустрофобия и поистине ужасная история. То, что расскажет голос с магнитофона, невозможно забыть. Сюжет, будто бы залазит внутрь игрока через рот и усиливает его самые сокровенные страхи. Эффект получается настолько сильным, что успокоиться удается только через несколько дней.

3. Doki Doki Literature Club!

Эта визуальная новелла поначалу маскируется под типичное романтическое произведение, причем весьма успешно. Она заставляет игрока расслабиться и почувствовать себя членом литературного сообщества, за которым сохнут девчонки.

Но потом настроение резко меняется и возникает гнетущая атмосфера. Такой неожиданный перепад заставляет тревожиться и даже паниковать. Doki Doki Literature Club! сурово наказывает за потерю бдительности и превращает часть прохождения в сплошной кошмар.

2. Knock-knock

В Knock-knock удачно сочетаются элементы хоррора и квеста. Проект предлагает примерить роль владельца одинокого дома посреди леса. Ночью жилье привлекает всякую нечисть, и игроку нужно с ней бороться. Основная цель — не погибнуть до рассвета. Для этого придется прятаться, собирать полезные предметы и решать головоломки.

Игра гораздо меньше полагается на атмосферу ужаса, чем другие проекты из списка. Порой она пугает неожиданными встречами и ситуациями, однако в целом Knock-knock увлекает процессом исследования и выживания.

1. Stories Untold

Разработчики описывают Stories Untold, как экспериментальный сюжетный хоррор. Повествование в нем подается через обычный текст, а геймплей сводится к операциям с артефактами и разными устройствами. Звучит просто, но это, как говорится, нужно попробовать.

Сюжет Stories Untold поначалу воспринимается, как четыре жуткие истории, которые не связаны между собой. Но потом они начинают сплетаться и формируют перед пользователем невероятно мрачную картину. Геймплей тоже не подводит: разработчики постарались реализовать разные задачи и подходы к их решению, что помогает поддерживать должный уровень интереса.

Назар Степорук

