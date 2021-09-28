Раздача первых двух частей игры закончится 29 сентября в 20:00 по киевскому времени.

В магазине цифровой дистрибуции Steam стартовала раздача point-and-click квестов Syberia. Игры были созданы знаменитым бельгийским художником Бенуа Сокалем, скончавшимся в этом году.

Раздача Syberia и Syberia II закончится 29 сентября в 20:00 по киевскому времени. Кроме того, на третью часть игры в Steam сейчас действует скидка в 85%.

О сюжете Syberia

Первая часть Syberia рассказывает о нью-йоркской юристке Кейт Уолкер. Героиня приезжает в город Валадилена, расположенный во французской части Альп.

Девушке нужно подписать договор о покупке фабрики механических игрушек, оказавшейся на грани банкротства. Однако по приезду планы рушатся, и Кейт вынуждена отправиться в необычное приключение.

Syberia – это point-and-click квест, где нужно перемещаться по локациям, искать активные точки на экране и решать головоломки. Первая часть вышла в 2002 году и получила признание критиков. Вторая Syberia увидела свет в 2004 году. обе игры хоть и не могут похвастаться большими продажами, но им удалось завоевать любовь геймеров.

Напомним, ранее обе части Syberia уже раздавали бесплатно в GOG.

Автор: Сергей Коршунов