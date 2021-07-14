Акция продлится до 17 июля.

В магазине цифровой дистрибуции GOG началась бесплатная раздача первых двух частей серии point-and-click квестов Syberia. Созданных скончавшимся в этом году бельгийским художником Бенуа Сокалем.

Получить комплект из двух игр в GOG можно до 17 июля.

Подробней про Syberia I & II

Игра рассказывает о нью-йоркской юристке Кейт Уолкер, которая приезжает в городок Валадилена, расположенный во французской части Альп. Девушке нужно подписать договор о покупке фабрики механических игрушек, оказавшейся на грани банкротства. Однако по приезду планы рушатся и Кейт вынуждена отправиться в необычное приключение.

Игра представляет собой point-and-click квест, где нужно перемещаться по локациям, искать активные точки на экране и решать головоломки.

Первая часть вышла в 2002 году и получила признание критиков. Вторая Syberia увидела свет в 2004 году. И первая и вторая часть хоть и не могут похвастаться большими продажами, но им удалось завоевать любовь игроков.

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Автор: Сергей Коршунов