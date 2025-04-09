В своё время игра получила 8 баллов из 100 на Metacritic.

Гоночная аркада Big Rigs: Over the Road Racing 2003 года, которую называют худшей игрой в истории, появилась в Steam. В своё время игра получила 8 баллов из 100 на Metacritic.

Игра за сутки собрала десятки отзывов, 80% из которых - положительные, и вышла на пик в 70 одновременных игроков, что уже превышает ожидания от переиздания проекта с таким громким титулом.

Big Rigs известна своей крайне нестабильной работой: здесь можно ехать сквозь здания, взбираться на почти вертикальные склоны, а задний ход позволяет разгоняться без ограничений.

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Даже гонки проходят без сопротивления - соперники просто останавливаются возле финишной черты. Всё это делает игру скорее интернет-артефактом, чем полноценным гоночным тайтлом, и именно этот эффект, похоже, работает.

На странице проекта в Steam пользователи активно шутят, ностальгируют или просто удивляются, зачем кто-то вообще решил вернуть Big Rigs в продажу. В отзывах всплывает слово "шедевр", но в ироничном смысле.

Ранее мы рассказывали, что кот, играющий на барабанах у вас на рабочем столе, стал одной из самых популярных игр в Steam. Одновременный онлайн Bongo Cat превысил 100 тысяч человек.

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