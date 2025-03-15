2024 год был лучшим для Steam за всю историю, - статистика Valve

Пик одновременного онлайна в прошлом году был вдвое выше, чем в 2020-м, а продажи свежих релизов оказались наивысшими за всю историю.

Valve опубликовала отчет о работе Steam за 2024 год, назвав его "годом роста". Компания заявила, что число пиковых одновременных пользователей платформы теперь почти вдвое превышает показатели марта 2020 года, а количество проданных новых игр стало рекордным за всю историю сервиса.

По данным Valve, доход от новых релизов, включая предзаказы и продажи в первые 30 дней после выхода, оказался в 10 раз выше, чем в 2014 году. Более 500 игр заработали свыше 250 тысяч долларов за этот период, а более 200 из них - более миллиона. Это на 27% и 15% больше, чем в 2023 году.

Компания также представила график, демонстрирующий устойчивый рост выручки от новых релизов с 2017 года, особенно заметный скачок произошел между 2023 и 2024 годами.

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При этом в отчете не уточняются общие доходы платформы, что не позволяет оценить, насколько прибыль от новых игр соотносится с выручкой от старых хитов и проектов с долгосрочной монетизацией.

Среди самых кассовых игр 2024 года действительно есть новинки, такие как Palworld, Helldivers 2, Space Marine 2 и Black Myth Wukong. Однако в топе все еще доминируют Dota 2, Counter-Strike 2, Apex Legends и PUBG. Call of Duty: Black Ops 6 хоть и считается новым релизом, но скорее воспринимается как продолжение ежегодной серии.

Несмотря на рекордные продажи новых игр, большинство пользователей проводят основное время в старых проектах. Лишь 15% игрового времени в 2024 году пришлось на тайтлы, вышедшие в этом же году. Это больше, чем в 2023 году, когда показатель составлял всего 9%, но меньше, чем в 2022, когда он достигал 17%.

Valve учитывает доход от микротранзакций в первые 30 дней после релиза, так что часть рекордной выручки могла прийтись именно на внутриигровые покупки. Это говорит о том, что высокий финансовый результат новых игр не всегда означает, что в них действительно продолжают активно играть.

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