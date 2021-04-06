Detroit: Become Human / фото Quantic Dream
В магазине цифровой дистрибуции Steam началась еженедельная распродажа со скидками до 85% на тысячу игр и дополнений. Акция продлится до 12 апреля. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.
- Mirror's Edge – 104 грн (скидка 85%);
- Brothers: A Tale of Two Sons – 45 грн (скидка 80%);
- Lords of the Fallen (GOTY Edition) – 75 грн (скидка 80%);
- Stronghold Crusader HD – 33 грн (скидка 80%);
- Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 49 грн (скидка 75%);
- Prototype – 134 грн (скидка 75%);
- Prototype 2 – 268 грн (скидка 75%);
- Detroit: Become Human – 471 грн (скидка 30%).
С полным списком игр попавших распродажу можно ознакомиться на странице акции в Steam.
Напомним, что до 13 апреля в цифровом магазине компании Valve можно бесплатно опробовать многопользовательскую ролевую онлайн-игру The Elder Scrolls Online. По окончании пробного периода все желающие могут приобрести популярную MMORPG со скидкой в 60%.