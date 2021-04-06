В акцию попали Detroit: Become Human, Mirror's Edge и другие игры.

В магазине цифровой дистрибуции Steam началась еженедельная распродажа со скидками до 85% на тысячу игр и дополнений. Акция продлится до 12 апреля. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Mirror's Edge – 104 грн (скидка 85%);

Brothers: A Tale of Two Sons – 45 грн (скидка 80%);

Lords of the Fallen (GOTY Edition) – 75 грн (скидка 80%);

Stronghold Crusader HD – 33 грн (скидка 80%);

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 49 грн (скидка 75%);

Prototype – 134 грн (скидка 75%);

Prototype 2 – 268 грн (скидка 75%);

Detroit: Become Human – 471 грн (скидка 30%).

С полным списком игр попавших распродажу можно ознакомиться на странице акции в Steam.

Напомним, что до 13 апреля в цифровом магазине компании Valve можно бесплатно опробовать многопользовательскую ролевую онлайн-игру The Elder Scrolls Online. По окончании пробного периода все желающие могут приобрести популярную MMORPG со скидкой в 60%.

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Автор: Сергей Коршунов