Пробный период продлится до 13 апреля на всех платформах.

Многопользовательская ролевая онлайн-игра The Elder Scrolls Online стала временно бесплатной на ПК, консолях PlayStation и Xbox, а также в сервисе Google Stadia. Пробный период продлится почти 2 недели и закончится 13 апреля.

Об этом издатель Bethesda сообщил на сайте игры.

Чтобы играть бесплатно на консолях, потребуется подписка Xbox Live Gold или PlayStation Plus – в зависимости от выбранной платформы.

Кроме того, до 15 апреля в Steam и на консолях The Elder Scrolls Online можно будет приобрести по скидке в 60%.

Трейлер The Elder Scrolls Online

Подробней про The Elder Scrolls Online

TES Online – это популярная игра в жанре MMORPG, действия которой разворачиваются на вымышленном континенте Тамриэль за тысячу лет до событий The Elder Scrolls V: Skyrim.

Континент поделен между враждующими альянсами. Игроки могут выступить в одну из фракций, чтобы принять участие в войне.

Также пользователи могут выполнять сюжетные квесты, задания гильдии или сражаться с другими игроками.

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Автор: Сергей Коршунов