Раздача закончится 1 февраля в 20:00.

Студия Brilliant Game запустила раздачу своего симулятора масштабных сражений – Ultimate Epic Battle Simulator. Забрать игру бесплатно могут все желающие в магазине цифровой дистрибуции Steam.

Акция закончится 1 февраля в 20:00 по киевскому времени.

Трейлер Ultimate Epic Battle Simulator

Что такое Ultimate Epic Battle Simulator

Ultimate Epic Battle Simulator — это инди-песочница для массовых баталий. В игре можно создать масштабные сражения самых разнообразных армий – от римских легионеров до зомби и орков. Или, к примеру, устроить битву, в которой средневековые рыцари будут противостоять 10-тысячному войску куриц.

Игра вышла на ПК в 2017 году, собрав свыше 6,5 тысячи отзывов в Steam. Большая часть из них, 73%, положительные.

Напомним, что на другой площадке цифровой дистрибуции, Epic Games Store, можно получить бесплатно двухмерный пиксельный платформер-метроидванию – Dandara: Trials of Fear Edition. Раздача продлится до 4 февраля.

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Автор: Сергей Коршунов