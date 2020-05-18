В Star Citizen пройдет бесплатная неделя

Играть бесплатно в космический симулятор можно будет с 22 мая по 1 июня.

В космическом симуляторе Star Citizen пройдет бесплатная неделя. Акция стартует 22 мая и закончится 1 июня.

Читайте такжеИски против Nintendo и плата за онлайн. Воровство в игровой индустрии

Об этом на своем сайте сообщили разработчики игры – студия Cloud Imperium Games.

В период действия акции пользователи смогут скачать игру и бесплатно опробовать несколько космических кораблей, среди которых F-8 Lightning – тяжелый истребитель из сюжетной кампании Squadron 42.

Трейлер Star Citizen

О чем Star Citizen

Star Citizen – это космический симулятор, который начали создавать еще в 2012 году. Стоимость его разработки превысила уже $250 млн. Большую часть этих средств было собрано с помощью краудфандинга. В игре будет как многопользовательская составляющая, так и сюжетный режим, в котором появятся такие актеры, как Марк Хэмилл («Звездные войны»), Гэри Олдман («Пятый элемент»), Марк Стронг («Kingsman: Секретная служба») и Генри Кавилл («Ведьмак»). Игра расскажет о далеком будущем, где человечество заселило множество планет в пределах известной галактики. По мере исследования новых регионов люди встретили другие цивилизации, с некоторыми из которых удалось наладить торговые и дипломатические отношения, с другими же отношения ограничились боевыми столкновениями. Большая часть человечества собрана под знаменами Объединенной Земной Империи, которая к моменту начала игры стоит на пороге распада на две части — с центрами на планетах Земля и Терра.