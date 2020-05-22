В Star Citizen началась бесплатная неделя

Сыграть в космический симулятор можно будет до 1 июня.

Сегодня в космическом симуляторе Star Citizen стартовала бесплатная неделя. Акция продлится до 1 июня.

Об этом на своем сайте сообщили разработчики игры – студия Cloud Imperium Games.

Трейлер Star Citizen

В период действия акции игроки смогут зарегистрироваться на сайте разработчиков и бесплатно скачать Star Citizen. Пользователям будет доступен весь контент, который на данный момент есть в игре, в том числе космические корабли из сюжетной кампании Squadron 42.

О чем Star Citizen

Star Citizen – это космический симулятор, который начали создавать еще в 2012 году. Стоимость его разработки уже превысила $250 млн. Большую часть этих средств было собрано с помощью краудфандинга. В игре будет как многопользовательская составляющая, так и сюжетный режим, в котором появятся такие актеры как Марк Хэмилл («Звездные войны»), Гэри Олдман («Пятый элемент»), Марк Стронг («Kingsman: Секретная служба») и Генри Кавилл («Ведьмак»). Игра расскажет о далеком будущем, где человечество заселило множество планет в пределах известной галактики. По мере исследования новых регионов люди встретили другие цивилизации, с некоторыми из которых удалось наладить торговые и дипломатические отношения, с другими же отношения ограничились боевыми столкновениями. Большая часть человечества собрана под знаменами Объединенной Земной Империи, которая к моменту начала игры стоит на пороге распада на две части — с центрами на планетах Земля и Терра.

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