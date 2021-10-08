Все благодаря релизу новой модификации.

Энтузиасты начали выпускать модификации для симулятора выживания Valheim с момента релиза игры 2 февраля текущего года. На днях к списку фанатских творений присоединился мод от авторов под псевдонимами Sienna и Galarn. Они добавили в проект Iron Gate и Coffee Stain Publishing возможность поиграть за Геральта из Ривии и других персонажей из вселенной "Ведьмака".

После установки модификации пользователи откроют доступ к нескольким героям. Помимо уже упомянутого Белого Волка, они смогут превратить своего бойца в Цири, Трисс Меригольд и Йеннифер из Венгерберга. Чтобы изменить облик, достаточно назвать персонажа именем одного из указанных героев "Ведьмака". Уже созданных и прокаченных викингов разрешается переименовать. Тогда удастся сохранить прогресс и обрести желаемый облик. Модели Геральта, Цири, Трисс и Йеннифер перенесены в Valheim из The Witcher 3: Wild Hunt. Скачать модификацию от Sienna и Galarn можно на сайте Nexus Mods. Там же присутствует инструкция по установке.

Подробнее про Valheim

В симуляторе выживания Valheim игрокам предстоит исследовать фэнтезийные миры, пропитанные скандинавской мифологией и культурой викингов.

Карта в проекте генерируется случайным образом. Это гарантирует, что каждый раз местность, расположение врагов и ресурсов будут уникальны.

В ходе путешествия игроки смогут строить дома и корабли, крафтить оружие и броню, а также сражаться с боссами.

Автор: Назар Степорук