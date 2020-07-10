В симуляторе диктатора Tropico 6 стартовали бесплатные выходные

Акция продлится в Steam до 12 июля.

Экономическая стратегия Tropico 6 стала временно бесплатной в магазине цифровой дистрибуции Steam. Акция закончится 12 июля в 23:00 по киевскому времени.

Трейлер Tropico 6

О чем Tropico 6

Tropico 6 – это шестая часть экономической стратегии, где игроку предстоит стать диктатором островного государства Тропико. В роли эль Президенте пользователь сможет управлять целым архипелагом, провести страну через четыре эпохи, исследуя новые технологии, занимаясь шпионажем и раздавая невыполнимые обещания на предвыборных кампаниях. Кроме того, нужно благоустраивать города, улучшать инфраструктуру, строить мосты и тоннели, а также улучшать свой дворец.

Tropico 6 вышла в 2019 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. На агрегаторе рецензий Metacritic ПК-версия игры получила 78 баллов от критиков и 6,7 балла от пользователей.

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