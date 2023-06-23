Об этом рассказал продюсер фильма.

Последние недели СМИ активно публиковали информацию об актерах, которые получили главные роли в Mortal Kombat 2. Среди них были Карл Урбан, Мартин Форд, Десмонд Чиам и другие. А теперь стало известно, что съемки картины официально стартовали.

Такая информация поступила от продюсера фильма Тодда Гарнера. Он написал на своем аккаунте в Twitter: "Поехали! Я в восторге от начала работы, и поверьте мне, мы прислушались. Мы научились на ошибках и стремимся сделать лучший Mortal Kombat 2 из возможных. Я на 100% поддерживаю право каждого на свое мнение, но я имею право не быть оскорбленным и буду блокировать вас. Так что... давайте устроим потрясающее путешествие".

Напомним, съемки проходят в Австралии. Раз процесс начался, то актерский состав полностью сформирован. В своем сообщении Гарнер также упомянул критику в адрес первой части 2021 года выпуска. Фильм получил множество отрицательных отзывов из-за сценария, исполнителей главных ролей и дешевых спецэффектов. По словам продюсера, все ошибки будут исправлены в сиквеле.

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Что известно о новой части Mortal Kombat

По данным издания The Hashtag Show, основной темой в сюжете фильма станет месть Китаны императору Шао Кану за убийство родителей и порабощение родного мира девушки — Эдении.

В продолжении также продемонстрируют противостояние Джонни Кейджа и Бараки. Однако позже они якобы объединятся и будут сражаться вместе.

Из злодеев в фильме еще должны появиться Синдел и Куан Чи, однако все это пока непроверенная информация.

Режиссер Саймон Маккуойд и сценарист Кристиан Слейтер вернутся к своим должностям при производстве сиквела, а продюсером значится Тодд Гарнер. Дата премьеры новой части Mortal Kombat пока не разглашается.

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