На дебютных кадрах можно увидеть как главных героев, так и монстров из грядущей картины.

В Сети появились дебютные кадры из предстоящей экранизации игры Resident Evil. Фильм с подзаголовком Welcome to Raccoon City выйдет в ноябре 2021 года.

Первые фото публиковал портал IGN. На них можно увидеть главных героев ленты – Леона Кеннеди и Клэр Редфилд. Их сыграли Эван Джогиа ("Zомбилэнд: Контрольный выстрел") и Кая Скоделарио, известная по фильму "Пираты карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".

В ленте также снялись:

Ханна Джон-Кеймен ("Человек-муравей и Оса") в роли Джилл Валентайн;

Робби Амелл ("Загрузка") в роли Криса Рэдфилда;

Том Хоппер ("Академия Амбрелла") в роли Альберта Вескера;

Нил Макдонаф ("Отчаянные домохозяйки") в роли Уильяма Биркина.

О сюжете Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Действия картины развернутся в 1998 году. Новая экранизация будет основана на первых двух частях Resident Evil, и расскажет о начале зомби-эпидемии в городе Раккун-Сити. По словам режиссера и сценариста ленты Йоханнеса Робертса ("Синяя бездна", "По ту сторону дверей"), лента будет более тесно связана с играми, в отличие от предыдущий киноадаптаций.

В интервью IGN режиссер рассказал о трудном поиске подходящих актеров на роль персонажей.

"Это не просто косплееры, у которых точно такие же прически и костюмы, как у персонажей. Нам было важно найти людей, которые бы воплощали дух и энергию этих героев", – отметил Йоханнес Робертс.

По словам режиссера, особенно трудным оказался поиск актера на роль Леона Кеннеди, так как в характере персонажа должны были сочетаться "юмор и усталость".

Еще одним персонажем грядущего фильма станет Лиза Тревор, дочь архитектора, построившего особняк Спенсера, где и развернутся основные события ленты. Девушка стала жертвой экспериментов корпорации Umbrella. Ее в образе мутанта можно увидеть на фото ниже.

Напомним, изначально премьера Resident Evil: Welcome to Raccoon City должна была состояться 3 сентября. Однако вскоре ее перенесли. В США лента выйдет в прокат 24 ноября. Когда именно фильм покажут в Украине – неизвестно.

Автор: Сергей Коршунов