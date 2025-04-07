Скорее всего, их выложили в интернет хакеры.

В сеть попала ранняя версия фильма Minecraft с недоделанной компьютерной графикой, вместо финального визуала зрители увидели "сырой" монтаж с голыми текстурами. Утечка произошла, предположительно, из-за взлома систем безопасности, о чём сообщает Deadline.

На кадрах, распространившихся в соцсетях, можно увидеть Джека Блэка в образе Стива, танцующего среди недорендеренных локаций мира Minecraft. Без визуальных эффектов сцены выглядят не как семейный блокбастер, а как шитпост из Twitter.

Напомним об успешном старте картины в прокате: Minecraft собрал 157 миллионов доллаов в США за первый уикенд, установив рекорд для экранизаций видеоигр, обогнав Super Mario Bros. (146 миллионов). По мировым сборам фильм пока уступает Марио, но уже преодолел отметку в 300 миллионов долларов.

Ранее мы рассказывали, что в фильме Minecraft нашли отсылку на известного скончавшегося блогера. Отдать честь Technoblade режиссёру предложил актёр Себастьян Хансен.

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