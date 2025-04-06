Отдать честь Technoblade режиссёру предложил актёр Себастьян Хансен.

В фильме Minecraft зрители могут найти немало пасхалок, особенно если внимательно следить за деталями заднего плана. Одна из самых трогательных отсылок - дань уважения Technoblade, известному майнкрафтеру, который скончался в 2022 году от рака.

Идея увековечить его память в фильме принадлежит Себастьяну Хансену, исполнившему роль Генри. На стадии подготовки он предложил включить в ленту скрытую отсылку к Technoblade, и команда с радостью поддержала инициативу.

Technoblade был культовой фигурой в сообществе Minecraft, он прославился благодаря своим сражениям в PvP-режимах и чувству юмора. После его смерти фанаты по всему миру посвятили ему тысячи фан-артов, мемов и видео.

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Кроме пасхалки с Technoblade, в кадрах можно найти и другие детали для знатоков. Например, в одном из эпизодов персонажи проходят мимо Тотема бессмертия, в игре этот предмет даёт вторую жизнь, но герои фильма, не зная его значения, просто игнорируют его.

По словам режиссёра Джареда Хесса, таких моментов в фильме полно: сундуки с лутом, секретные ходы, полезные предметы, всё это стоит буквально под носом у героев, но они проходят мимо, потому что только начинают разбираться в мире Minecraft.

Продюсер Торфи Франс Олафссон отметил, что это намеренный ход: герои - новички, которые попали в игру случайно и понятия не имеют, что с этим всем делать: "Это раздражает, особенно если ты сам играл в Minecraft. Хочется закричать: 'Да возьми же ты уже этот меч!'".

Премьера фильма "Майнкрафт" прошла 2 апреля. Ранее УНИАН публиковал рецензию на картину.

Кроме того, недавно актёр Джек Блэк, который играет роль Стива, признался, что в своё время полностью погрузился в Red Dead Redemption 2. У него 400 часов в игре.

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