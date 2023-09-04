Практически все силы Rockstar сейчас брошены на GTA 6, поэтому RDR3 в лучшем случае выйдет в 2030 году.

В сети появилась информация о том, что третья часть ковбойского экшена Red Dead Redemption и сиквел фэнтезийной RPG в мире "Гарри Поттера" – Hogwarts Legacy – официально находится в разработке.

Об этом рассказал известный инсайдер с ником MyTimeToShineHello, который в основном специализируется на утечках по фильмам Marvel и DC. Никаких других деталей инсайдер не назвал.

Насчет RDR 3 еще можно сомневаться (хотя и она, вероятно, когда-нибудь выйдет), а вот появление продолжения Hogwarts Legacy неизбежно. Первая часть стала одной из самых успешных игр 2023 года и заработала более миллиарда долларов.

Ни один издатель не откажется заработать много денег, а с Hogwarts Legacy 2 это можно сделать практически гарантированно. А если разработчики смогут исправить проблемы оригинала, среди которых побочные квесты и оптимизация, то новая часть получит все шансы повторить успех предыдущей.

Rockstar в настоящий момент полностью сосредоточена на Grand Theft Auto 6, поэтому ждать скорого, даже потенциального, выхода RDR 3 не стоит. В то же время создали Hogwarts Legacy сейчас готовятся к выпуску документалки о создании игры.

Коротко про RDR 2 и Hogwarts Legacy

Вторая часть Red Dead Redemption с момента выхода в 2018 году продалась тиражом в 50 миллионов копий и несомненно является одной из лучших игр последних лет. Ковбойский экшен обладает комплексным геймплеем с кучей разнообразных заданий с отличной режиссурой.

Hogwarts Legacy – первый AAA-блокбастер во вселенной "Гарри Поттера". По жанру, это ролевая игра с открытым миром, где игроки берут на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию.

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