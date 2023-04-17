Игра превысила запланированные показатели на 256%.

Hogwarts Legacy оказалась феноменальным успехом для Warner Bros. Компания раскрыла феноменальные продажи игры, которые превзошли ожидаемые показатели на 256%.

Об этом стало известно благодаря публикации старшего глобального бренд-менеджера Warner Bros. Ариена Дарби в своем профиле на LinkedIn. Он написал: "Продажи на старте составили 256% от запланированных и превысили 12 млн. единиц в первые две недели, что принесло доход более $850 млн. Дополнительные 1,8 млрд. показов были получены благодаря первой в своем роде программе Fusion, организованной WBD gaming, и побит рекорд Twitch по количеству одновременных зрителей в пике для однопользовательской игры — 1,3 млн. просмотров".

Ранее издание GamesIndustry.biz сообщало, что продажи игр в первом квартале 2023 года были выше, чем в 2022-м. Хотя во время аналогичного предыдущего периода вышли такие блокбастеры как Elden Ring и Horizon Forbidden West. Но благодаря Hogwarts Legacy показатели выросли на 6%.

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Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy вышла 10 февраля 2023 года на PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. На PS4 и Xbox One игра заглянет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 июля.

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