Издателем игры выступит Bandai Namco.

Неанонсированная игра по легендарному аниме и манге Тетрадь смерти получила возрастное ограничение от тайваньского рейтингового агентства.

По информации на сайте тайванського агенства, игра получила название Death Note: Killer Within. Она будет доступна на Playstation 5 и 4, а издателем выступит Bandai Namco. Проект получил возрастное ограничение PG-15, это значит, что игра не рекомендована детям младше 15 лет. Пока информации о новой игре больше нет, но мы можем вспомнить прошлые игровые адаптации манги (да, такие были).

Первой игрой по вселенной Тетради смерти стала Death Note: Kira Game, выпущенная в 2007 году для Nintendo DS и разработанная Konami. Это была смесь визуальной новеллы и стратегии, где игрок выбирал сторону Киры или L и вступал в интеллектуальную дуэль, которую сейчас можно сравнить с Among Us, ну, или настольной игрой в Мафию: персонажи коллективным голосованием решают, кто убийца. Игра не вышла за пределы Японии, но энтузиасты создали фанатский перевод на английский.

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В том же году для DS вышло продолжение - Death Note: Successor to L от тех же разработчиков. Сюжет фокусировался на преемниках L - Ниа и Мелло, а геймплей предлагал новые возможности для ролевого отыгрыша, но основа оставалась прежней.

Кроме того, существовала ещё одна игра в формате визуальной новеллы - L: The Prologue to Death Note - Spiraling Trap, выпущенная в 2008 году той же Konami, которая фокусировалась на расследованиях L до событий манги. В этой игре геймеры, выступая в роли помощника L, должны были разгадывать головоломки и решать преступление на борту круизного лайнера. Напарниками игрока могли стать известные по аниме герои: агенты ФБР Рэй Пембер и Наоми Мисори.

Также персонажи Тетради смерти появлялись в Jump Force, где Кира и Рюк играли важную роль в сюжете, хотя сам Лайт не участвовал в боях.

Напомним, что недавно была анонсирована игра по кинофраншизе Tron. Проект получил подзаголовок Catalyst, а сам по себе он будет представлять экшен с изометрической камерой, вдохновлённый Hades.

Немного о Тетради смерти

Тетрадь смерти - это культовое аниме, которое вышло в 2006 году и быстро завоевало сердца зрителей по всему миру. Оно основано на одноимённой манге и рассказывает историю Ягами Лайта, школьника, который находит мистическую тетрадь, способную убивать людей, чьи имена в неё записаны. Лайт, решив использовать её силу для создания утопического мира без преступности, становится известен как Кира. Ему противостоит L, гениальный детектив, чья задача заключается в том, чтобы поймать Киру и остановить серию загадочных смертей.

Аниме отличается напряжённой атмосферой и сложным психологическим противостоянием между Лайтом и L. Оно поднимает важные вопросы морали и справедливости, исследуя, что произойдёт, если один человек получит абсолютную власть над жизнью и смертью. Серии полны неожиданных поворотов и интеллектуальных баталий, что держит зрителей в напряжении до самого финала.

Согласно опросу, проведённому в 2007 году министерством культуры Японии, Тетрадь смерти занимает 10-е место среди лучшей манги всех времён.

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