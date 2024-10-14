В наличии все полюбившиеся элементы франшизы.

Big Fan Games, новый издательский лейбл Devolver Digital, который был основан всего две недели назад, уже анонсировал свою первую игру: Tron: Catalyst - новый сюжетный приключенческий проект в духе рогалика Hades. Разработкой занимается студия Bithell Games, известная по визуальной новелле Tron: Identity, также входящей в медиафраншизу Disney.

В центре сюжета - программа по имени Экзо, которая занимается доставкой в виртуальной Системе. Однако её жизнь полностью меняется после того, как таинственная посылка взрывается и наделяет её особыми способностями. Теперь Экзо должна скрываться от преследователей и разгадывать загадки виртуального мира.

Приобретённые умения позволят Экзо взаимодействовать с небольшими сбоями в системе, открывать секретные области и маршруты, а также влиять на действия противоборствующих группировок. Хотя игра не будет обладать открытым миром, разработчики обещают просторные локации, которые можно будет исследовать как пешком, так и на знаменитом светоцикле.

Как сообщают журналисты IGN, которые уже поиграли в игру, геймплей Tron: Catalyst ориентирован на динамичные сражения и исследование мира. Игра напоминает Hades благодаря изометрической камере и непрерывному потоку действий.

Главная героиня Экзо использует в качестве основного оружия использует диск идентификации, его можно применять как для ближних атак, так и для дальних бросков, а также комбинировать удары, используя рикошет от поверхностей и врагов. Все это сопровождается ярким неоновым стилем, создающим фирменную атмосферу Tron.

Разработчики обещают глубокую систему улучшений персонажа, которая позволяет прокачивать как боевые, так и навигационные навыки. Часть улучшений будет доступна по ходу сюжета, другие же можно будет разблокировать, собирая зелёные фрагменты данных для накопления опыта.

Релиз запланирован на 2025 год. Игра будет доступна на ПК, Mac, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.

Кроме того, уже известны минимальные системные требования для игры, которые, нужно сказать, достаточно скромные. На жестком диске проект будет занимать всего 3 ГБ свободного места.

Системные требования Tron: Catalyst

OC: Windows 10 x64

Процессор: Intel Core i3-4160 / AMD FX-4350

Видеокарта: GeForce GTX 960 / Radeon RX 460

DirectX: 12

Место на диске: 3 GB

Напомним, что недавно вышел другой рогалик: Halls of Torment. Игра сочетает в себе лучшее от Diablo и Vampire Survivors, проект уже собрал кучу положительных отзывов, а известный игровой блогер Asmongold сообщил, что:"эта игра изменила мою жизнь".

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