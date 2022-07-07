Сейчас проект находится в разработке. Ожидается, что он не будет похож на нашумевшую в "нулевых" культовую историю.

Американская развлекательная компания и стриминговый сервис Netflix объявил о том, что вскоре мир увидит новый сериал, созданный на основе знаменитой серии манги и аниме "Тетрадь смерти" (Death Note). Об этом сообщили в Twitter-аккаунте компании.

Когда именно состоится премьера - неизвестно, однако сообщается, что сейчас сериал находится на стадии разработки. Создатели убеждают - новый сериал будет абсолютно новым, не похожим на прежние.

Разработкой занимаются братья Даффер, которые прославились "Очень странными делами". Также они работают над новым сериалом, основанный на произведении Стивена Кинга "Талисман", и, естественно, над спин-оффом "Очень странных дел".

Отметим, аниме "Тетрадь смерти" вышло в 2000-х годах и стало невероятно популярным. В основе манги - история о подростке Лайт Ягами, в руки которого случайно попадает тетрадь. Данная тетрадь - не простая. Если написать туда чье-то имя, это человек непременно погибает. Задача героя - правильно воспользоваться этой властью.

Напомним, Netflix запускает шоу по мотивам "Игры в кальмара" с самым большим в истории денежным призом.

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