Принять участие в гонках популярной королевской битвы можно с 7 по 14 июня на ПК.

Разработчики королевской битвы PUBG представили гоночный режим с безумными заездами по бездорожью.

Соревнования будут проходить на одной из двух гоночных трасс на карте Мирамар. Перед заездом и до завершения обратного отсчета игроки смогут выбрать себе транспорт:

Обычный или кроссовый мотоцикл;

Багги;

Coupe RB;

"Мирадо".

Каждый вид транспорта имеет свой вид вооружения. А поменять авто можно при возрождении. В течение 10 секунд после начала гонки, а также 5-ти секунд после возрождения игроки неуязвимы.

Главная задача – первым добраться до финишного флажка. Для этого нужно проезжать через контрольные точки, по пути подбирать боеприпасы, ящики с ускорением и стараться устранять соперников. Соревноваться можно, как одному, так и в отряде.

Тестирование соло-заездов для гоночного режима на ПК пройдет с 7 по 14 июня. А на консолях – с 10 по 21 июня.

Трейлер Racing Mode для PUBG

Напомним, PUBG – это одна из самых быстро продаваемых многопользовательских игр в жанре королевская битва. Только за первые три месяца раннего доступа продажи тайтла превзошли отметку в 4 млн копий и принесли разработчикам свыше $100 млн. А с момента релиза мобильной версии PUBG скачали на смартфоны 770 миллионов раз.

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Автор: Сергей Коршунов