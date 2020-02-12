В PUBG появится режим "Командный бой"

В новом режиме игроки сойдутся в боях 8 на 8.

Для многопользовательского шутера PlayerUnknown’s Battlegrounds вішло обновление 6.2. С обновлением в игре появился режим "Командный бой".

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Об этом сообщается на официальном сайте PUBG Corp.

Отмечается, что в новом режиме игроки сойдутся в боях 8 на 8. Местом баталий станут 7 разных зон. Победителем станет команда, которая в двух раундах первой наберет 50 фрагов или сделает наибольшее количество убийств за 10 минут.

В "Командном бою" можно будет играть только от первого лица.

Что такое PUBG

PUBG – это многопользовательский шутер в жанре «королевская битва». Игроки начинают матч без снаряжения и в ходе игры должны раздобыть оружие и припасы, чтобы бороться за первое место и стать последним героем, выжившим в битве. Одновременно в одном матче в PUBG может принимать участие до 100 человек. PUBG является одной из самых популярных и быстро продаваемых игр в мире. Только за первые три месяца раннего доступа продажи превзошли отметку в 4 млн копий игры и принесли разработчикам свыше $100 млн.

Напомним, PUBG Mobile стала самой прибыльной мобильной игрой пятый месяц подряд.