Разработчики одной из самых популярных игр PUBG приготовили на этот год много нового. Бесплатную игру в жанре "королевская битва" планируют перевести на движок Unreal Engine 5. Это позволит улучшить визуальные и графические возможности.
Как пишет IGN, также планируют включить в игру пользовательский контент, который добавит атмосферы Fortnite. Согласно замыслу, хотят "дать игрокам возможность создавать свой контент и взаимодействовать с ним, а также способствовать созданию динамической экосистемы, которой управляют создатели".
В PUBG появится возможность разрушать окружение, например часть здания, и строить защитные барьеры. Это откроет новые маршруты для атаки, безопасные области и предоставит игре динамический уровень стратегии и тактики. Попробовать это обновление можно будет уже в апреле.
Также разработчики сейчас работают над предметами, которые ориентированы на выживание, что обогатит режимы игры и, вероятно, привлечет новых игроков. Кроме того, Krafton обещает улучшить подбор игроков и усилить борьбу с читерством, чтобы сделать игру более комфортной.
Новинки от разработчика PUBG
Как сообщал УНИАН, студия Krafton, которая создала хитовый PUBG: Battlegrounds, анонсировала inZOI. Игра вызвала нешуточный ажиотаж в сети, а ее уже называют "убийцей" The Sims - популярной серии симуляторов жизни от EA.
В игре можно будет обзавестись виртуальной семьей, домом, домашними любимцами и даже устроиться на работу. Например, стать пожарным. Игроки могут рассчитывать на детализированные интерьеры зданий и полную настройку жилья
Кроме того, Krafton объявило о создании "корейской The Witcher". Игру под кодовым названием Project Windless именно так представили публике. Этот аналог "Ведьмака" разрабатывается по мотивам книжного цикла "Птица, которая пьет слезы".