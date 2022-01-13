Онлайн в проекте вырос в два раза.

PUBG: Battlegrounds, которая ранее называлась PlayerUnknown's Battlegrounds, стала условно-бесплатной на персональных компьютерах и консолях. Это помогло игре значительно повысить свою популярность.

В Steam онлайн в проекте резко вырос. Ранее в PUBG одновременно развлекалось около 300 тысяч человек. А за последние сутки максимальный онлайн достиг отметки 668 706 пользователей. Это впечатляющий показатель для игры, которая вышла в 2017 году и с тех пор обзавелась крупными конкурентами в жанре.

Сейчас на рынке предостаточно королевских битв, например, Call of Duty: Warzone и Apex Legends пользуются колоссальной популярностью. Их успех не повлиял на решение Krafton перевести PUBG на условно-бесплатную модель распространения. Такое заявление сделал творческий директор игры Дейв Курд в интервью GamesRadar. По его словам, разработка PUBG: Battlegrounds ведется без оглядки на конкурентов. Проект стал бесплатным, так как наступило подходящее время.

Сколько продержится новый всплеск популярности королевской битвы, пока сказать сложно. На запуске в PUBG зарегистрировали онлайн свыше трех миллионов пользователей. Повторить такой результат игра явно не сможет.

Коротко о PUBG: Battlegrounds

Это многопользовательский шутер в жанре королевской битвы, где побеждает последний выживший игрок.

Только за первые три месяца раннего доступа продажи проекта превысили 4 млн копий, что принесло разработчикам свыше 100 млн долларов.

А с момента релиза мобильной версии PUBG скачали на смартфоны более миллиарда раз.

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