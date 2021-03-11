Полное издание Mortal Kombat X отдают со скидкой в 80% / фото NetherRealm Studios
В PlayStation Store стартовала распродажа приквелов и сиквелов. Цены на многие игровые хиты были снижены до 80%. Акция продлится до 25 марта. УНИАН сделал подборку самых привлекательных предложений.
Распродажа "Приквелы и сиквелы" в PS Store:
- Mortal Kombat XL – 299 грн (скидка 80%);
- Mirror's Edge Catalyst – 129 грн (скидка 80%);
- Комплект Unravel Yarny – 199 грн (скидка 80%);
- Battlefield V – 319 грн (скидка 80%);
- Shenmue III – 449 грн (скидка 75%);
- Assassin's Creed Rogue Remastered – 179 грн (скидка 70%);
- Assassin's Creed III Remastered – 288 грн (скидка 65%);
- Spyro Reignited Trilogy – 459 грн (скидка 60%);
- Mafia II: Definitive Edition – 474 грн (скидка 50%);
- Mafia III: Definitive Edition – 474 грн (скидка 50%);
- Party Hard 2 Collector's Edition – 394 грн (скидка 50%);
- The Dark Pictures Anthology: Little Hope and Man of Medan Bundle – 899 грн (скидка 40%);
- Port Royale 4 – 1079 грн (скидка 40%);
- BioShock Remastered – 411 грн (скидка 25%).
С полным списком игр и комплектов можно ознакомиться на странице распродажи.
Напомним, в марте все владельцы консолей PS4 и PS5 могут абсолютно бесплатно получить ремейк платформера Ratchet & Clank. А подписчики сервиса PlayStation Plus могут также забрать целых пять игр месяца:
- Final Fantasy VII – ремейк культовой японской RPG;
- Remnant from the Ashes – смесь action/RPG и шутера от третьего лица;
- Farpoint – шутер для шлемов виртуальной реальности PS VR;
- Maquette (только для владельцев PS5) – рекурсивная головоломка;
- Destruction AllStars (только для владельцев PS5) – автомобильный экшен;