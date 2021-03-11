Акция со скидками до 80% закончится 25 марта.

В PlayStation Store стартовала распродажа приквелов и сиквелов. Цены на многие игровые хиты были снижены до 80%. Акция продлится до 25 марта. УНИАН сделал подборку самых привлекательных предложений.

Распродажа "Приквелы и сиквелы" в PS Store:

Mortal Kombat XL – 299 грн (скидка 80%);

Mirror's Edge Catalyst – 129 грн (скидка 80%);

Комплект Unravel Yarny – 199 грн (скидка 80%);

Battlefield V – 319 грн (скидка 80%);

Shenmue III – 449 грн (скидка 75%);

Assassin's Creed Rogue Remastered – 179 грн (скидка 70%);

Assassin's Creed III Remastered – 288 грн (скидка 65%);

Spyro Reignited Trilogy – 459 грн (скидка 60%);

Mafia II: Definitive Edition – 474 грн (скидка 50%);

Mafia III: Definitive Edition – 474 грн (скидка 50%);

Party Hard 2 Collector's Edition – 394 грн (скидка 50%);

The Dark Pictures Anthology: Little Hope and Man of Medan Bundle – 899 грн (скидка 40%);

Port Royale 4 – 1079 грн (скидка 40%);

BioShock Remastered – 411 грн (скидка 25%).

С полным списком игр и комплектов можно ознакомиться на странице распродажи.

Напомним, в марте все владельцы консолей PS4 и PS5 могут абсолютно бесплатно получить ремейк платформера Ratchet & Clank. А подписчики сервиса PlayStation Plus могут также забрать целых пять игр месяца:

Final Fantasy VII – ремейк культовой японской RPG;

Remnant from the Ashes – смесь action/RPG и шутера от третьего лица;

Farpoint – шутер для шлемов виртуальной реальности PS VR;

Maquette (только для владельцев PS5) – рекурсивная головоломка;

Destruction AllStars (только для владельцев PS5) – автомобильный экшен;

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Автор: Сергей Коршунов