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В PlayStation Store началась масштабная распродажа "Время играть"

12:21, 03 июня 2020
Игры
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Sekiro: Shadows Die Twice получила скидку 35% / скриншот store.playstation.com

Сегодня в PlayStation Store стартовала масштабная распродажа "Время играть". Акция продлится до 18 июня. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

  • Dark Souls 3 – 329 грн (скидка 78%)
  • Vampyr – 419 грн (скидка 76%)
  • Days Gone – 649 грн (скидка 69%)
  • The Witcher 3: Wild Hunt – 299 грн (скидка 68%)
  • Battlefield V – 499 грн (скидка 68%)
  • Overwatch (Legendary Edition) – 659 грн (скидка 67%)
  • Shadow of the Tomb Raider (Definitive Edition) – 593 грн (скидка 67%)
  • A Plague Tale: Innocence – 499 грн (скидка 66%)
  • The Elder Scrolls V: Skyrim (Special Edition) – 649 грн (скидка 63%)
  • Metro Exodus – 479 грн (скидка 60%)
  • Red Dead Redemption 2 – 949 грн (скидка 52%)
  • Star Wars Jedi: Fallen Order – 1049 грн (скидка 52%)
  • Borderlands 3 – 949 грн (скидка 52%)
  • Death Stranding – 949 грн (скидка 50%)
  • PUBG – 499 грн (скидка 47%)
  • Control (Digital Deluxe) – 1199 грн (скидка 45%)
  • Resident Evil 2 – 649 грн (скидка 45%)
  • Marvel's Spider Man – 649 грн (скидка 40%)
  • God of War (Digital Edition) – 499 грн (скидка 37%)
  • MediEvil – 499 грн (скидка 37%)
  • Sekiro: Shadows Die Twice – 1299 грн (скидка 35%)
  • Resident Evil 3 – 1199 грн (скидка 33%)
  • Uncharted: The Lost Legacy – 399 грн (скидка 27%)
  • Persona 5 Royal – 1349 грн (скидка 25%)
  • Doom Eternal – 1499 грн (скидка 25%)
  • Dreams – 949 грн (скидка 9%)
  • Predator: Hunting Grounds – 949 грн (скидка 9%)

С полным списком игр и комплектов можно ознакомиться на сайте украинского PS Store.

Также в рамках акции подписку PlayStation Plus на 12 месяцев можно будет получить со скидкой в 30% – за 909 грн.

Кроме того, во время распродажи цены упадут на консоли и шлемы PS VR. Так консоль PlayStation 4 Pro в комплекте с играми God of War и Horizon Zero Dawn обойдется в 10 649 грн. Шлем виртуальной реальности PlayStation VR в комплекте с камерой и пятью играми можно будет получить за 7 309 грн.

Напомним, в июне подписчики PS Plus могут получить бесплатно два шутера – Call of Duty: WWII и Star Wars Battlefront II.

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Теги: #PS Store