В PlayStation Store началась масштабная распродажа "Время играть"
Сегодня в PlayStation Store стартовала масштабная распродажа "Время играть". Акция продлится до 18 июня. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.
Самые интересные предложения:
- Dark Souls 3 – 329 грн (скидка 78%)
- Vampyr – 419 грн (скидка 76%)
- Days Gone – 649 грн (скидка 69%)
- The Witcher 3: Wild Hunt – 299 грн (скидка 68%)
- Battlefield V – 499 грн (скидка 68%)
- Overwatch (Legendary Edition) – 659 грн (скидка 67%)
- Shadow of the Tomb Raider (Definitive Edition) – 593 грн (скидка 67%)
- A Plague Tale: Innocence – 499 грн (скидка 66%)
- The Elder Scrolls V: Skyrim (Special Edition) – 649 грн (скидка 63%)
- Metro Exodus – 479 грн (скидка 60%)
- Red Dead Redemption 2 – 949 грн (скидка 52%)
- Star Wars Jedi: Fallen Order – 1049 грн (скидка 52%)
- Borderlands 3 – 949 грн (скидка 52%)
- Death Stranding – 949 грн (скидка 50%)
- PUBG – 499 грн (скидка 47%)
- Control (Digital Deluxe) – 1199 грн (скидка 45%)
- Resident Evil 2 – 649 грн (скидка 45%)
- Marvel's Spider Man – 649 грн (скидка 40%)
- God of War (Digital Edition) – 499 грн (скидка 37%)
- MediEvil – 499 грн (скидка 37%)
- Sekiro: Shadows Die Twice – 1299 грн (скидка 35%)
- Resident Evil 3 – 1199 грн (скидка 33%)
- Uncharted: The Lost Legacy – 399 грн (скидка 27%)
- Persona 5 Royal – 1349 грн (скидка 25%)
- Doom Eternal – 1499 грн (скидка 25%)
- Dreams – 949 грн (скидка 9%)
- Predator: Hunting Grounds – 949 грн (скидка 9%)
С полным списком игр и комплектов можно ознакомиться на сайте украинского PS Store.
Также в рамках акции подписку PlayStation Plus на 12 месяцев можно будет получить со скидкой в 30% – за 909 грн.
Кроме того, во время распродажи цены упадут на консоли и шлемы PS VR. Так консоль PlayStation 4 Pro в комплекте с играми God of War и Horizon Zero Dawn обойдется в 10 649 грн. Шлем виртуальной реальности PlayStation VR в комплекте с камерой и пятью играми можно будет получить за 7 309 грн.
Напомним, в июне подписчики PS Plus могут получить бесплатно два шутера – Call of Duty: WWII и Star Wars Battlefront II.