В PlayStation Store началась масштабная распродажа "Время играть"

Sekiro, God of War, Red Dead Redemption 2 и много других игровых хитов получили солидные скидки.

Сегодня в PlayStation Store стартовала масштабная распродажа "Время играть". Акция продлится до 18 июня. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

Dark Souls 3 – 329 грн (скидка 78%)

Vampyr – 419 грн (скидка 76%)

Days Gone – 649 грн (скидка 69%)

The Witcher 3: Wild Hunt – 299 грн (скидка 68%)

Battlefield V – 499 грн (скидка 68%)

Overwatch (Legendary Edition) – 659 грн (скидка 67%)

Shadow of the Tomb Raider (Definitive Edition) – 593 грн (скидка 67%)

A Plague Tale: Innocence – 499 грн (скидка 66%)

The Elder Scrolls V: Skyrim (Special Edition) – 649 грн (скидка 63%)

Metro Exodus – 479 грн (скидка 60%)

Red Dead Redemption 2 – 949 грн (скидка 52%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 1049 грн (скидка 52%)

Borderlands 3 – 949 грн (скидка 52%)

Death Stranding – 949 грн (скидка 50%)

PUBG – 499 грн (скидка 47%)

Control (Digital Deluxe) – 1199 грн (скидка 45%)

Resident Evil 2 – 649 грн (скидка 45%)

Marvel's Spider Man – 649 грн (скидка 40%)

God of War (Digital Edition) – 499 грн (скидка 37%)

MediEvil – 499 грн (скидка 37%)

Sekiro: Shadows Die Twice – 1299 грн (скидка 35%)

Resident Evil 3 – 1199 грн (скидка 33%)

Uncharted: The Lost Legacy – 399 грн (скидка 27%)

Persona 5 Royal – 1349 грн (скидка 25%)

Doom Eternal – 1499 грн (скидка 25%)

Dreams – 949 грн (скидка 9%)

Predator: Hunting Grounds – 949 грн (скидка 9%)

С полным списком игр и комплектов можно ознакомиться на сайте украинского PS Store.

Также в рамках акции подписку PlayStation Plus на 12 месяцев можно будет получить со скидкой в 30% – за 909 грн.

Кроме того, во время распродажи цены упадут на консоли и шлемы PS VR. Так консоль PlayStation 4 Pro в комплекте с играми God of War и Horizon Zero Dawn обойдется в 10 649 грн. Шлем виртуальной реальности PlayStation VR в комплекте с камерой и пятью играми можно будет получить за 7 309 грн.

Напомним, в июне подписчики PS Plus могут получить бесплатно два шутера – Call of Duty: WWII и Star Wars Battlefront II.

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