В шутере Overwatch перестанут блокировать персонажей

Из игры уберут ротацию героев

Из соревновательного режима командного онлайн-шутера Overwatch уберут ротацию героев.

Об этом на официальном форуме сообщили разработчики игры из компании Blizzard.

Изменения появятся в игре уже 13 июня. Как отметили в Blizzard, с этого дня в игре останется одиночная ротация, которая будет использоваться в первые две недели квалификации. После этого она применяться не будет. Разработчики отметили, что в будущем не планируют возвращать в игру ротацию героев.

Напомним, ротацию героев ввели в Overwatch в марте 2020 года. В Blizzard планировали, что это поможет постоянно менять мету. Однако вскоре разработчики поняли, что с этим справляются правки баланса для персонажей. Поэтому ротацию героев было решено убрать из игры.

Что такое Overwatch

Overwatch – это многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, где команды 6 на 6 человек ведут сражения на сложно устроенных картах. В игре существует три класса героев – Танк, Урон и Поддержка, каждый из которых имеет уникальные способности. Всего на данный момент в Overwatch 32 персонажа.

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