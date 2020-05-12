В Overwatch появится два соревновательных режима

В начале июля в игру добавят второй соревновательный режим без ограничений по ролям.

В командном онлайн-шутере Overwatch сделают две версии соревновательного режима – с ограничением по ролям, а также с открытой очередью, без ограничений.

Об этом в новом ролике на YouTube рассказал вице-президент Blizzard Entertainment Джефф Каплан.

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Разработчик заявил, что открытая очередь в аркадном режиме вернется в Overwatch в середине июня. А уже в начале июля, когда стартует 23 сезон, открытая очередь вернется в соревновательный режим и будет поддерживаться наряду с очередью по ролям. Для игрока это будет выглядеть так: он выбирает «соревновательную игру», у него появляется две иконки – игра по ролям и открытая очередь, без ограничений на выбор роли.

Сейчас в соревновательном режиме Overwatch действует ограничение по ролям с формулой «2-2-2». Из-за этого страдают любители самого популярного типа персонажей – героев урона. Поиск матча в соревновательном режиме для таких игроков может занимать более 10 минут. Фанаты уже неоднократно жаловались Blizzard на то, что такие ограничения по ролям затягивают время поиска матчей.

Студия неоднократно пыталась уменьшить время поиска матча и вводила разные аркадные режимы без ограничений по ролям. Каплан отметил, что разработчики все это время наблюдали за реакцией на открытую очередь в аркадной игре в разных странах. Так, к примеру, в Южной Корее этот режим стал вторым по популярности после соревновательной игры. А в Северной Америке он уступил аркадному режиму «Загадочные герои».

Теперь же у игроков появится выбор соревновательного режима, а значит, что время ожидания матча существенно сократится.

Кроме того, Каплан отметил, что на этой неделе в Overwatch появится новый экспериментальный режим. Разработчики хотят сделать Бастиона более жизнеспособным. Также балансные изменения коснутся Крысавчика и некоторых персонажей поддержки, включая Ану, Мойру и Мерси.

Что такое Overwatch

Overwatch – это многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, где команды 6 на 6 человек ведут сражения на сложно устроенных картах. В игре существует три класса героев – Танк, Урон и Поддержка, каждый из которых имеет уникальные способности. Всего на данный момент в Overwatch 32 персонажа.