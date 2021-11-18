В конце июля текущего года в Сеть якобы попал первый скриншот ожидаемой многими Grand Theft Auto VI. На нем демонстрировался желтый самолет, который движется над городом. Однако потом появился автор картинки и подтвердил, что это подделка. Он даже рассказал, как именно ее создал. А недавно в Сети появился еще один предполагаемый скриншот GTA VI.
Пользователь форума GTA под псевдонимом mussefar03 обнаружил в ремастере GTA: San Andreas место с множеством фотографий в рамке. Среди них есть два изображения острова Гуарма из Red Dead Redemption 2 и один снимок Лос-Сантоса из Grand Theft Auto V. А вот картинку с домом, густой растительностью перед ним и летающей тарелкой в небе игроки опознать не смогли. По качеству графики она опережает остальные фотографии.
Знающие пользователи отметили, что растительность и облака выполнены на движке RAGE, на котором создавались последние части Grand Theft Auto. По этой причине картинку приняли за первый скриншот GTA VI.
Что еще можно сказать об изображении
- По мнению игроков, картинку создали с помощью наложения графики на реальный снимок. Правда, из-за не самого высокого качества скриншота точно сказать невозможно.
- Дом на изображении очень похож на жилье главных героинь из ситкома "Золотые девочки". События сериала разворачивались в Майами, на основе которого создавался Вайс-Сити. А именно этот город, согласно многочисленным сообщениям инсайдеров, появится в GTA VI.