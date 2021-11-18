Есть несколько поводов полагать, что изображение было взято именно из шестой части.

В конце июля текущего года в Сеть якобы попал первый скриншот ожидаемой многими Grand Theft Auto VI. На нем демонстрировался желтый самолет, который движется над городом. Однако потом появился автор картинки и подтвердил, что это подделка. Он даже рассказал, как именно ее создал. А недавно в Сети появился еще один предполагаемый скриншот GTA VI.

Пользователь форума GTA под псевдонимом mussefar03 обнаружил в ремастере GTA: San Andreas место с множеством фотографий в рамке. Среди них есть два изображения острова Гуарма из Red Dead Redemption 2 и один снимок Лос-Сантоса из Grand Theft Auto V. А вот картинку с домом, густой растительностью перед ним и летающей тарелкой в небе игроки опознать не смогли. По качеству графики она опережает остальные фотографии.

Знающие пользователи отметили, что растительность и облака выполнены на движке RAGE, на котором создавались последние части Grand Theft Auto. По этой причине картинку приняли за первый скриншот GTA VI.

Что еще можно сказать об изображении

По мнению игроков, картинку создали с помощью наложения графики на реальный снимок. Правда, из-за не самого высокого качества скриншота точно сказать невозможно.

Дом на изображении очень похож на жилье главных героинь из ситкома "Золотые девочки". События сериала разворачивались в Майами, на основе которого создавался Вайс-Сити. А именно этот город, согласно многочисленным сообщениям инсайдеров, появится в GTA VI.

Автор: Назар Степорук