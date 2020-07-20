В новом Xbox уберут плату за онлайн – инсайдер

Microsoft объявит об отмене подписки Xbox Live Gold уже на этой неделе – 23 июля.

Компания Microsoft намерена отменить платную подписку Xbox Live Gold для доступа к мультиплееру на консолях семейства Xbox.

Об этом на форуме ResetEra сообщил инсайдер под ником Klobrille.

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По словам инсайдера, компания планирует объявить об отмене платного доступа к онлайну на трансляции Xbox Game Showcase, которая пройдет 23 июля. Klobrille утверждает, что Xbox Live Gold мешает компании создать единую экосистему на ПК и консолях.

В подтверждение словам инсайдера компания Microsoft на днях убрала из своего магазина возможность приобрести подписку Xbox Live Gold на шесть месяцев и на год.

Напомним, на консольном рынке Microsoft была первой компанией, которая ввела платный доступ в мультиплеер. Sony ввела аналогичную подписку только с выходом PlayStation 4 в 2013 году. А компания Nintendo и вовсе начала брать плату за онлайн только 2 года назад. Если на Xbox Series X будет бесплатный доступ к мультиплееру – это может стать серьезным поводом для покупки именно консоли от Microsoft. Либо же компания оставит платный онлайн, но он будет входить в другую подписку, где будет больше бонусов для игроков.

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