Энтузиаст показал процесс строительства фасадов и внутреннего убранства помещений.

В игре Minecraft построили огромный город-государство в стиле древней Месопотамии – региона на Ближнем Востоке, расположенного в долине рек Тигр и Евфрат.

Это удалось сделать всего одному энтузиасту – пользователю форума Reddit под ником QLionMC.

Среди множества зданий и лавок торговцев можно увидеть характерный зиккурат – многоступенчатое культовое сооружение в древней Месопотамии. Сам же город окружает массивная стена.

Помимо фасадов зданий игрок работает над внутренним устройством помещений города. Процесс строительства он опубликовал на своем YouTube-канале.

Строительство города из Древней Месопотамии в Minecraft

Стоит отметить, что это не первый месопотамский город в Minecraft. Несколько лет назад в игре уже был построен Вавилон.

Напомним, что ранее в Minecraft в масштабе 1 к 1 была создана точная копия дворца президента России Владимира Путина из фильма оппозиционера Алексея Навального. Внутри особняка можно было увидеть даже кальянную и аквадискотеку.

Подробней про Minecraft

Minecraft – это игра в жанре песочницы с элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже целые города.

Благодаря своему уникальному геймплею Minecraft получил большую популярность не только среди геймеров, но и среди неигрового сообщества.

Во многих учебных заведениях Minecraft используют в образовательных целях. Дети в игре могут изучать биологию, физику, историю и другие науки.

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Автор: Сергей Коршунов