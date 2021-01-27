Авторы показали даже кальянную и аквадискотеку в особняке.

В видеоигре Minecraft появилась точная копия дворца президента России Владимира Путина из фильма оппозиционера Алексея Навального.

Читайте такжеКремль отказался раскрыть владельцев дворца из расследования НавальногоКак передает DW, копию особняка у Черного моря построила команда TeamCIS.

«Мы воссоздали не только фасады дворца, но и внутренние помещения с реальным их расположением относительно друг друга. Все согласно плану здания», - сообщили авторы проекта.

Дворец Путина в Minecraft: видео

Авторы проекта занимаются воссозданием различных сооружений в России и СНГ в популярной компьютерной игре в масштабе 1 к 1. В опубликованном TeamCIS видео показали даже кальянную и аквадискотеку.

Дворец Путина: расследование Навального

19 января Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального (ФБК) опубликовал расследование о масштабном дворец президента Владимира Путина под Геленджиком.

ФБК утверждает, что резиденция президента России площадью 68 гектаров на мысе Идокопас была построена в 2010 году, её стоимость составляет около миллиарда долларов, на ее территории есть подземный ледовый дворец, церковь, 80-метровый мост «для подхода к чайному домику», тоннель для спуска из дворца к морю.

По данным ФБК, возведение дворца спонсировалось за счёт офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фильм о резиденции Путина «чушью», а Навального – «жуликом», призвав россиян не поддерживать его деньгами.

Как стало известно, за несколько дней фильм Навального набрал десятки миллионов просмотров в YouTube. Некоторые словосочетания из подробных планов резиденции озадачили пользователей сети и стали мемами («аквадискотека», «склад грязи»).

Сам Путин, комментируя фильм-расследование, заявил, что не смотрел его, а лишь «полистал видео-подборки», но и при этом все опроверг.

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Автор: Катерина Шварц